Alto Tietê registra 1,6 mil roubos de veículos em 2024, mas índice cai 12%

O Alto Tietê registrou 1.635 roubos de veículos em 2024, conforme dados da Secretaria de Segurança Pública. O número, porém, caiu 12,33% quando comparado ao mesmo período de 2023, quando foram 1.865 roubos registrados.

Apenas nos dados do último mês, outubro, que são os mais recentes divulgados, há queda, também, de 12,38%, passando de 218 para 191 ocorrências.

Nos dados gerais, das dez cidades da região oito tiveram redução nos índices de roubos, enquanto duas tiveram aumento.

Biritiba Mirim e Itaquá tiveram aumento de roubos de carros entre janeiro e outubro deste ano quando comparado ao mesmo perído do ano passado. Em Biritiba o crescimento foi de 66,66%, passando de três para cinco ocorrências.Somente nos números de outubro, tanto no último mês quanto em 2023 não teve roubo.

Já em Itaquá, o aumento foi de 2,93%, passando de 546 para 562.

Somente em outubro, a cidade também teve aumento, passando de 55 para 74 roubos.

A cidade com maior percentual de queda de roubos foi Guararema, com redução de 68,4%, passando de 19 para seis.

Em outubro o total caiu de seis ano passado para zero no último mês.

Em seguida está Salesópolis com queda de 66,66%, passando de três para um roubo.

Em terceiro lugar aparece Santa Isabel, com redução de 52%, passando de 46 para 22 roubos.



Das cinco cidades principais da região, uma, Itaquá, aparece entre as que tiveram aumento. As demais entre as com redução.

Em Ferraz a queda foi de 18,69%, passando de 246 para 200. Em Mogi a queda foi de 33,83% passando de 266 para 176. Poá teve queda de 15,8%, passando de 196 para 165. Suzano reduziu em 0,7%, passando de 424 para 406.