Alto Tietê registra mais de 700 ocorrências após temporal

O temporal que atingiu algumas cidades do Alto Tietê no início da tarde desta sexta-feira (20) resultou em mais 700 ocorrências relacionadas a queda de galhos, árvores e lançamento de objetos sobre as redes elétricas. Os dados são da EDP. O temporal veio acompanhado de uma forte ventania e assustou moradores.

De acordo com a concessionária, em Mogi das Cruzes, os impactos foram sentidos principalmente por clientes dos bairros Jundiapeba, Cidade Parquelândia, Vila Pomar e Itapeti. Em Suzano os bairros mais afetados são Jardim Gardênia Azul, Vila Urupês, Jardim Varam e Jardim Europa. Já em Poá os bairros mais afetados foram Jardim São José, Jardim Débora e Vila Varela estão entre os mais atingidos. Os bairros com maior número de ocorrências em Itaquaquecetuba são Jardim Amazonas, Jardim Maria Rosa II e Vila Itaquá.

Segundo a EDP, ocorrências de objetos sobre a rede elétrica demandam maior tempo de trabalho das equipes por conta da complexidade. A concessionária afirma ainda que, em situações com grande volume de ocorrências como esta, atua com priorização no atendimento, primeiramente à hospitais, postos de saúde, escolas, creches, serviços essenciais, casos que possam oferecer risco à vida e ocorrências com grande volume de consumidores impactados.

Parte dos trabalhos é realizada em parceria com órgãos municipais, Defesa Civil, e o tempo de reparo das ocorrências varia de acordo com a dimensão dos danos em cada caso.

Por fim, a EDP alertou sobre a possibilidade de novos temporais no final de semana. No caso de qualquer ocorrência com a rede elétrica, a EDP pode ser acionada por meio dos canais de atendimento: o site www.edp.com.br, aplicativo EDP Online, além do WhatsApp (11) 93465-2888 e da Central de Atendimento ao Cliente: 0800 721 0123.