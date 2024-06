Alto Tietê registra saldo positivo de 7,8 mil empregos de janeiro a maio de 2024

O Alto Tietê registrou saldo positivo de 7.805 empregos gerados entre janeiro e maio deste ano. O número ainda é 8,9% maior quando comparado ao saldo do mesmo período de 2023, quando a região fechou com 7.163.

O saldo de 2024 é resultado de 16.948 contratações e 16.081 demissões. Os dados são do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados, Caged.

Somente nos dados de maio, a região também teve saldo positivo de 867 vagas, porém, caiu 12,15% comprado a maio de 2023, quando o saldo foi de 987.

Cidades

Ainda sobre os dados do ano, quatro registraram redução no saldo de empregos. Isso, vale ressaltar, não significa que foram número negativos, mas que ficaram abaixo do contabilizado no período anterior.

As demais seis cidades tiveram aumento no saldo comparado ao mesmo período de 2023.

Menores

Suzano aparece com redução de 63,2% no saldo de empregos no comparativo entre os períodos. Foram 1.483 ano passado e 507 neste ano. Somente em maio houve queda, passando de 162 para 124.

Itaquá também teve redução, de 39,8%, passando de 1.521 para 1.039. Em maio, os dados apontam para crescimento, passando de 154 para 278.

Outra cidade com saldo menor foi Arujá, que caiu 35,4%, passando de 819 para 313 empregos gerados. Em maio, o saldo foi de -127, enquanto no mesmo mês do ano passado foi 89.

Biritiba fechou os cinco primeiros meses desse ano com saldo negativo de -40 vagas ante 19 empregos gerados no mesmo período de 2023.

Aumento

Enquanto, outras seis cidades tiveram aumento no saldo. Entre as cinco principais cidades, três aparecem nessa lista: Ferraz, Mogi e Poá.

Em Ferraz o saldo do ano foi 270% maior, passando de 223 para 827. Em maio teve queda, caindo de 42 para -1.

Já Mogi, o crescimento foi de 61,8%, passando de 2.351 para 3.806. Em maio houve singelo crescimento, de 556 para 588.

Por fim, Poá saltou em 30%, passando de 601 para 785 empregos gerados. Em maio passou de zero para 35.

As demais cidades você pode ler na tabela ao lado.