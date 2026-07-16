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Jornal Diário de Suzano - 16/07/2026
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Região

Alto Tietê tem 81 vagas de estágio para alunos do ensino técnico na rede estadual

Bolsas mensais variam de R$ 437,99 a R$ 883,66; Veja como se inscrever

16 julho 2026 - 15h14Por Agência SP
Bolsas mensais variam de R$ 437,99 a R$ 883,66; Veja como se inscreverBolsas mensais variam de R$ 437,99 a R$ 883,66; Veja como se inscrever - (Foto: Divulgação/Governo de SP)

O programa de estágio da Secretaria da Educação do Estado de São Paulo (Seduc-SP) para alunos do Ensino Médio Técnico está com 2.595 vagas abertas nesta semana. No Alto Tietê, são 81 vagas. Os valores das bolsas variam de R$ 437,99 a R$ 883,66, de acordo com o curso e o tempo de trabalho semanal.

O estágio tem duração de seis meses, com carga horária de cerca de quatro horas diárias, permitindo a conciliação com os estudos. Neste período, a bolsa é paga pela Secretaria da Educação e o vale transporte, quando necessário, pela empresa parceira. Após o período de seis meses, a empresa pode estender o estágio ou efetivar o estudante.

Confira o passo a passo para se inscrever no programa de estágio:

Acesse https://www.beem.sp.gov.br/; 

Clique em “Sou estudante e quero saber mais”;

Clique em “Inscreva-se”;

Se ainda não tiver cadastro, clique em “Vamos lá”;

Preencha suas informações pessoais no formulário: CPF, data de nascimento e RA;

Cadastre os dados pessoais, onde colocará e-mail, celular, CEP, e outros;

Após o cadastro, serão gerados os dados de acesso ao portal;

O acesso pode ser feito pelo CPF ou pelo código gerado e enviado por e-mail junto à senha criada;

Após o login, navegue pela vitrine de vagas e busque vagas de acordo com o seu curso.

Estudantes menores de idade também podem se cadastrar no portal do do programa de bolsas de estágio. A diferença é que o processo deve ser preenchido com os dados dos pais ou responsáveis.

O que precisa para se inscrever:

ter 16 anos completos na data de admissão do estágio;

estar matriculado na 2ª ou 3ª série Ensino Médio Técnico da rede pública estadual;

ter uma frequência escolar igual ou superior a 85% no período anterior à seleção*;

ter feito, no ano anterior, o Provão Paulista Seriado.

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