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Jornal Diário de Suzano - 15/07/2026
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Região

Ferraz celebra o Mês da Mulher Negra com atividades culturais

Iniciativa integra as comemorações pelos 25 anos do Jubileu da Consciência Negra em Ferraz e contará com atrações gratuitas abertas ao público

15 julho 2026 - 18h12Por de Ferraz
Ferraz celebra o Mês da Mulher Negra com atividades culturaisFerraz celebra o Mês da Mulher Negra com atividades culturais - (Foto: Arquivo/Secomfv)

A Prefeitura de Ferraz de Vasconcelos promoverá, neste sábado (18), das 12 às 17h, uma programação especial em celebração ao Mês da Mulher Negra, na Casa da Mulher Paulista Ferrazense, localizada na Rua Dom João VI, 513, Jd. Ferrazense. Gratuita e aberta ao público, a atividade reunirá apresentações culturais e palestras voltadas à valorização da cultura afro-brasileira, ao fortalecimento da luta antirracista e ao protagonismo das mulheres negras. Para participar, é necessário realizar a inscrição até o dia 16 de julho através do link: https://forms.gle/FSd1RMgZYWDFjpJTA

A programação integra as comemorações pelos 25 anos do Jubileu da Consciência Negra em Ferraz de Vasconcelos. Executada pela Casa de Cultura Raízes, após aprovação em edital promovido pelo município, a iniciativa faz parte de um calendário de ações que seguirá até o mês de novembro.

Durante a programação, a rapper Vanessa Krioulla abrirá o evento com uma apresentação musical. Na sequência, a jornalista Ju Gonçalves, uma das idealizadoras da Marcha das Mulheres Negras de São Paulo, conduzirá uma palestra sobre o conceito de Bem Viver, tema que norteou sua pesquisa de mestrado. Encerrando as atividades, a Congada Santa Efigênia de Mogi das Cruzes levará ao público uma apresentação que valoriza a cultura, a religiosidade e as tradições afro-brasileiras.

Realizada em parceria com o Conselho Municipal de Promoção da Igualdade Racial de Ferraz de Vasconcelos (COMPIR/FV) e as Impulsionadoras da Marcha das Mulheres Negras do Alto Tietê, a ação conta com o apoio da Casa da Mulher Paulista Ferrazense e reforça o compromisso do município com a promoção da igualdade racial, da diversidade e do respeito às diferentes manifestações culturais.

Dando continuidade às comemorações, no sábado (25), data em que é celebrado o Dia Internacional da Mulher Negra, Latino-Americana e Caribenha, uma nova programação será realizada na Casa de Cultura Raízes, a partir das 13 horas, ampliando as ações de valorização da história, da cultura e do protagonismo das mulheres negras no município.

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