Transporte coletivo de Ferraz conta com frota moderna, acessível e com 75% dos veículos renovados

A Prefeitura de Ferraz de Vasconcelos tem avançado na modernização do transporte coletivo municipal, investindo em veículos mais novos, confortáveis e acessíveis para atender às necessidades da população. Atualmente, o sistema conta com 48 ônibus em operação, incluindo quatro veículos reservas, e apresenta idade média de apenas três anos, reforçando o compromisso da administração municipal com a qualidade dos serviços prestados aos usuários.



Como parte desse processo de modernização, 75% dos veículos já foram renovados. Além disso, a idade máxima permitida para circulação dos ônibus é de 10 anos, conforme regulamentação vigente, o que garante mais segurança, eficiência operacional e melhores condições de transporte para os passageiros.



Os investimentos também refletem diretamente no conforto oferecido à população. Dos 48 veículos que compõem o sistema municipal, 36 são equipados com ar-condicionado, proporcionando viagens mais agradáveis, especialmente nos períodos de altas temperaturas. Outro importante diferencial é que 100% dos ônibus possuem recursos de acessibilidade para pessoas com deficiência ou mobilidade reduzida, assegurando mais autonomia, inclusão e segurança durante os deslocamentos.



"A renovação da frota representa um importante avanço na qualidade do transporte público municipal. Estamos trabalhando para oferecer um transporte coletivo cada vez mais moderno, seguro e acessível para a nossa população", destaca o secretário de Transportes e Mobilidade Urbana, Osni Angelo Pasquarelli.



A modernização do transporte coletivo integra as ações permanentes da Prefeitura voltadas ao investimento na renovação e na melhoria dos serviços públicos, contribuindo não apenas para uma melhor experiência dos usuários, mas também para a construção de uma cidade mais acessível, eficiente e preparada para atender às necessidades da população ferrazense.