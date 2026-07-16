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Jornal Diário de Suzano - 16/07/2026
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Mobilidade Urbana

Transporte coletivo de Ferraz conta com frota moderna, acessível e com 75% dos veículos renovados

Município possui 48 ônibus em operação, sendo 36 equipados com ar-condicionado e 100% adaptados para garantir mais conforto, segurança e inclusão aos usuários

16 julho 2026 - 11h39Por de Ferraz
Município possui 48 ônibus em operação, sendo 36 equipados com ar-condicionado e 100% adaptados para garantir mais conforto, segurança e inclusão aos usuáriosMunicípio possui 48 ônibus em operação, sendo 36 equipados com ar-condicionado e 100% adaptados para garantir mais conforto, segurança e inclusão aos usuários - (Foto: Arquivo / Secom FV)

A Prefeitura de Ferraz de Vasconcelos tem avançado na modernização do transporte coletivo municipal, investindo em veículos mais novos, confortáveis e acessíveis para atender às necessidades da população. Atualmente, o sistema conta com 48 ônibus em operação, incluindo quatro veículos reservas, e apresenta idade média de apenas três anos, reforçando o compromisso da administração municipal com a qualidade dos serviços prestados aos usuários.

Como parte desse processo de modernização, 75% dos veículos já foram renovados. Além disso, a idade máxima permitida para circulação dos ônibus é de 10 anos, conforme regulamentação vigente, o que garante mais segurança, eficiência operacional e melhores condições de transporte para os passageiros.

Os investimentos também refletem diretamente no conforto oferecido à população. Dos 48 veículos que compõem o sistema municipal, 36 são equipados com ar-condicionado, proporcionando viagens mais agradáveis, especialmente nos períodos de altas temperaturas. Outro importante diferencial é que 100% dos ônibus possuem recursos de acessibilidade para pessoas com deficiência ou mobilidade reduzida, assegurando mais autonomia, inclusão e segurança durante os deslocamentos.

"A renovação da frota representa um importante avanço na qualidade do transporte público municipal. Estamos trabalhando para oferecer um transporte coletivo cada vez mais moderno, seguro e acessível para a nossa população", destaca o secretário de Transportes e Mobilidade Urbana, Osni Angelo Pasquarelli.

A modernização do transporte coletivo integra as ações permanentes da Prefeitura voltadas ao investimento na renovação e na melhoria dos serviços públicos, contribuindo não apenas para uma melhor experiência dos usuários, mas também para a construção de uma cidade mais acessível, eficiente e preparada para atender às necessidades da população ferrazense.

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