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Jornal Diário de Suzano - 15/07/2026
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Região

Arujá intensifica vacinação e ações do 'Julho Amarelo'

Programação inclui a "Semana da Saúde" e a ação "Julho Amarelo", voltada à testagem e combate às hepatites virais.

15 julho 2026 - 18h18Por de Arujá
Programação inclui a Programação inclui a "Semana da Saúde" e a ação "Julho Amarelo", voltada à testagem e combate às hepatites virais. - (Foto: Divulgação/Arujá)

Com o objetivo de ampliar o acesso à vacinação, promover a atualização da caderneta vacinal e orientar a população sobre a prevenção de doenças, a Prefeitura de Arujá, por meio da Secretaria Municipal de Saúde, divulgou o cronograma de ações itinerantes para o mês de julho. A programação inclui a "Semana da Saúde" e a ação "Julho Amarelo", voltada à testagem e combate às hepatites virais.


Entre os dias 20 e 26 de julho, ocorrerá a "Semana da Saúde", com atendimento voltado à população em geral nas Unidades Básicas de Saúde (UBS) e Unidades de Saúde da Família (USF). O destaque fica para o final de semana dos dias 25 e 26 de julho, quando equipes atuarão das 8h30 às 15h30 em pontos estratégicos de grande circulação, como PAM Barreto, Pró-Criança, Hospital Dalila e Estação Cidadania. Nestes locais, além da vacinação, haverá serviços de aferição de pressão arterial e teste de glicemia capilar.


No dia 26 de julho, a vacinação também marcará presença no IV Encontro de Antiguidades, das 9h às 15h. Outro ponto de atendimento será o Parque dos Ipês, que receberá uma ação de multivacinação no dia 17 de julho, das 8h30 às 11h30. 


Para facilitar o acesso do cidadão na correria do dia a dia, a Secretaria de Saúde levará a multivacinação para as feiras livres da cidade, das 8h30 às 11h30. 22/07: Mirante. 23/07: Parque Rodrigo Barreto. 24/07: Centro. 25/07: Jordanópolis. 26/07: Parque Rodrigo Barreto. 


Prevenção


O mês de julho também é marcado pela ação "Julho Amarelo". Durante este período, o Centro de Testagem e Aconselhamento (CTA) realizará testes rápidos para hepatites B e C, além de oferecer vacinação contra a Hepatite B e orientações de prevenção. Caso seja necessário, o paciente receberá o devido encaminhamento para acompanhamento médico contínuo. Os testes rápidos também estão sendo realizados nas Unidade Básica de Saúde.


Para receber o atendimento, os adultos devem apresentar um documento com foto. Para as crianças, é obrigatória a apresentação da carteira de vacinação, documento com foto e estar acompanhadas dos responsáveis legais.

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