Prefeitura de Poá abre inscrições para curso gratuito de macramê com foco em geração de renda

A Prefeitura de Poá, por meio da Secretaria de Desenvolvimento Econômico e Inovação, está com inscrições abertas para o Curso de Macramê, capacitação gratuita voltada à qualificação de pessoas interessadas em aprender uma técnica artesanal que alia criatividade, bem-estar e geração de renda. As aulas serão realizadas nos dias 6, 7, 8, 13, 14 e 15 de agosto, das 8 às 17 horas, na sede da própria Secretaria.

As inscrições podem ser realizadas até o dia 23 de julho, na Secretaria de Desenvolvimento Econômico e Inovação, localizada na Rua Vinte e Seis de Março, nº 372, no Centro, de segunda a sexta-feira, das 9 às 16 horas. Para participar, é necessário apresentar documento oficial com foto, comprovante de residência e preencher a ficha de inscrição. As aulas também serão ministradas no mesmo endereço.

O macramê é uma técnica artesanal desenvolvida exclusivamente com o uso das mãos e de fios entrelaçados por meio de nós, permitindo a confecção de peças decorativas, utilitárias e acessórios, como suportes para plantas, colares, pulseiras e diversos itens de decoração. Além de incentivar o empreendedorismo e valorizar o artesanato, a prática proporciona benefícios terapêuticos, contribuindo para o desenvolvimento da coordenação motora, da concentração, das habilidades cognitivas e do fortalecimento dos vínculos sociais.

Durante o curso, os participantes aprenderão os principais pontos e técnicas do macramê, colocando os conhecimentos em prática na produção de diferentes peças artesanais. A proposta é oferecer uma qualificação que possa ampliar as oportunidades de geração de renda e estimular novos empreendimentos no município.

A secretária de Desenvolvimento Econômico e Inovação, Jeruza Reis, destacou que a iniciativa fortalece a economia criativa e amplia as oportunidades para os moradores. "O artesanato é uma importante ferramenta de inclusão produtiva e geração de renda. Com este curso, queremos oferecer uma nova oportunidade de qualificação para que os participantes desenvolvam habilidades, descubram novos talentos e possam transformar o aprendizado em uma fonte de renda ou até mesmo em um novo negócio", afirmou.

Ela ressalta ainda que o reconhecimento do artesanato como profissão representa um importante avanço para quem deseja empreender no setor. "Hoje, o artesanato é reconhecido como uma atividade profissional, o que amplia as oportunidades para os nossos artesãos. Além da capacitação, incentivamos que eles se regularizem como Microempreendedores Individuais (MEI) e junto à Prefeitura, obtendo o CNPJ e o Cadastro de Contribuintes Mobiliários (CCM). Essa formalização permite ampliar mercados, inclusive com a possibilidade de comercializar e exportar seus produtos, fortalecendo a economia local e impulsionando o empreendedorismo no segmento do artesanato", destacou.