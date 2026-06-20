André do Prado lança pré-campanha ao Senado Federal

O presidente da Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo, André do Prado, lança neste sábado (20) sua pré-campanha ao Senado Federal. O evento acontece no Espacço Inter, em Guarulhos. Também estão presentes o prefeito de Suzano, Pedro Ishi, o pré-candidato a deputado estadual, Rodrigo Ashiuchi, o governador Tarcísio de Freitas, o pré-candidato a deputado federal Marcio Alvino e o pré-candidato a presidente, Flávio Bolsonaro.

Em suas redes sociais, Prado afirmou que está vivendo um momento que jamais vai esquecer. “Ver tantas pessoas reunidas no lançamento da minha pré-candidatura ao Senado, compartilhando os mesmos valores, os mesmos sonhos e a vontade de construir um Estado cada vez mais forte e um País melhor para a nossa gente, é algo que emociona e aumenta ainda mais a responsabilidade”.

Para Ishi, o evento é um momento de união e diálogo. “André tem uma trajetória marcada pelo compromisso com as cidades paulistas e pelo trabalho em parceria com as lideranças da nossa região”, disse.