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Jornal Diário de Suzano - 19/06/2026
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Região

André do Prado lança pré-candidatura em evento com Flávio Bolsonaro e governador

O evento contará com as presenças já confirmadas do senador Flávio Bolsonaro, pré-candidato à Presidência da República, e do governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas

19 junho 2026 - 18h31Por da Reportagem Local
André do Prado lança sua pré-candidaturaAndré do Prado lança sua pré-candidatura - (Foto: Reprodução/Redes Sociais)

O presidente da Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo, André do Prado, realiza neste sábado, dia 20 de junho, às 9h30, em Guarulhos, o lançamento oficial de sua pré-candidatura ao Senado Federal.


O evento contará com as presenças já confirmadas do senador Flávio Bolsonaro, pré-candidato à Presidência da República, e do governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, além de lideranças políticas, prefeitos, vice-prefeitos, vereadores, deputados, representantes de movimentos sociais e apoiadores de diversas regiões do Estado.


NOVA ETAPA
O encontro marca o início de uma nova etapa na trajetória política de André do Prado, que atualmente preside a maior Assembleia Legislativa da América Latina e tem se destacado pela articulação municipalista, defesa dos interesses dos municípios paulistas e apoio às ações de desenvolvimento promovidas pelo Governo do Estado.


A expectativa é reunir um grande público para apresentar as diretrizes da pré-campanha e reforçar o compromisso com um projeto político voltado ao fortalecimento de São Paulo e à ampliação da representatividade paulista no Senado Federal.

 

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