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Jornal Diário de Suzano - 19/06/2026
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Região

Especialista alerta para riscos à voz e à audição durante jogos e comemorações

Otorrinolaringologista orienta sobre cuidados para evitar danos que podem ser permanentes em ambientes com grande concentração de pessoas e altos níveis de ruído

19 junho 2026 - 16h51Por da Reportagem Local
Eventos esportivos e grandes comemorações, como os jogos da Copa do Mundo, exigem atenção especial à saúde da voz e da audiçãoEventos esportivos e grandes comemorações, como os jogos da Copa do Mundo, exigem atenção especial à saúde da voz e da audição - (Foto: Divulgação)

Eventos esportivos e grandes comemorações, como os jogos da Copa do Mundo, exigem atenção especial à saúde da voz e da audição. O alerta é da otorrinolaringologista Katia Relva Azar, do Centro Clínico da Hapvida em Mogi das Cruzes (SP), que destaca os riscos associados à combinação de aglomerações e ao aumento do volume dos sons nesses ambientes.

Segundo a especialista, sem os cuidados adequados, os danos são frequentes e, em alguns casos, irreversíveis. A recomendação é procurar assistência médica sempre que houver rouquidão persistente ou perda auditiva em qualquer nível.

Em relação à voz, Katia reforça a importância da hidratação antes e durante os eventos. “O limite das alterações da voz é inerente a cada indivíduo, que deverá ficar atento aos sintomas. Se houver rouquidão, o ideal é retornar ao ritmo normal da fala, reduzir o esforço vocal e manter hidratação”.

Já no caso da audição, a médica ressalta que os riscos podem surgir de forma inesperada. “Você não está esperando e vem um instrumento de som causando ruído intenso que por vezes poderá causar surdez momentânea ou persistente. Nesse caso é de extrema importância a ajuda do profissional o mais rápido possível”, destaca Katia.

A especialista recomenda atenção redobrada em ambientes com exposição intensa a ruídos, como aqueles onde há uso de cornetas e fogos de artifício. Quando a exposição é inevitável, o uso de proteção auricular pode prevenir diversos tipos de danos auditivos.

“Todos têm o direito de participar dessa grande festa, mas com a consciência e execução dos cuidados necessários, ela deixará a diversão muito mais agradável", conclui Katia.

Sobre a Hapvida 
 
Com mais de 80 anos de experiência, a Hapvida é hoje a maior empresa de saúde integrada da América Latina. A companhia, que possui mais de 77 mil colaboradores, atende quase 16 milhões de beneficiários de saúde e odontologia espalhados pelas cinco regiões do Brasil.

Todo o aparato foi construído a partir de uma visão voltada ao cuidado de ponta a ponta, a partir de 85 hospitais, 74 prontos atendimentos, 364 clínicas médicas e 309 centros de diagnóstico por imagem e coleta laboratorial, além de unidades especificamente voltadas ao cuidado preventivo e crônico. Dessa combinação de negócios, apoiada em qualidade médica e inovação, resulta uma empresa com os melhores recursos humanos e tecnológicos para os seus clientes.

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