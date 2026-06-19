Mutirão de castração gratuita beneficia 200 cães e gatos no Parque São Francisco

A Secretaria de Meio Ambiente e Proteção Animal realizou, nesta sexta-feira (19), mais uma edição do mutirão de castração gratuita de cães e gatos sem raça definida. Esta ação ocorreu na Rua Américo Trufelli, altura do número 08, no Parque São Francisco, destinada exclusivamente aos moradores do município.

A iniciativa faz parte do conjunto de políticas públicas permanentes desenvolvidas pela administração municipal para promover o controle populacional de animais, prevenir doenças e incentivar a guarda responsável. Ao ampliar o acesso gratuito ao procedimento cirúrgico, o município contribui para a redução do abandono, melhora a qualidade de vida dos animais e fortalece as ações de saúde pública.

Os atendimentos foram organizados por espécie para garantir maior eficiência no fluxo de atendimento. Durante a manhã, das 8h às 12h, foram recebidos os cães previamente cadastrados e aptos ao procedimento. Já no período da tarde, das 12h30 às 17h, foi a vez dos gatos. Todos os procedimentos foram realizados por equipe veterinária especializada, seguindo rigorosos protocolos técnicos e sanitários que asseguraram a segurança dos animais durante todas as etapas da cirurgia.

Além da realização da castração, os tutores receberam orientações completas sobre os cuidados pós-operatórios, incluindo administração de medicamentos, período de repouso, alimentação adequada e acompanhamento da recuperação. As recomendações também destacaram a importância de manter os animais em ambientes limpos, protegidos e tranquilos, bem como a utilização de equipamentos de proteção para evitar o contato com os pontos cirúrgicos.

“A castração é uma medida fundamental para o controle populacional, a prevenção de doenças e a promoção do bem-estar dos animais. Cada mutirão representa um avanço importante nas políticas públicas de proteção animal, permitindo que mais famílias tenham acesso gratuito a esse serviço e contribuindo para a construção de uma cidade mais consciente, responsável e comprometida com a causa animal”, destacou o secretário de Meio Ambiente e Proteção Animal, Claudio Squizato.