Campanha do Governo de SP contra febre amarela é destaque nacional por ampliar adesão à vacinação

A campanha “São Paulo: todos contra a febre amarela” foi reconhecida como um dos cinco principais cases de comunicação em saúde do país durante a II Mostra de Experiências Exitosas da Gestão Estadual do SUS para Recuperação das Coberturas Vacinais, realizada na sede da Organização Pan-Americana da Saúde (OPAS), em Brasília. A experiência paulista, apresentada pela Secretaria de Estado da Saúde de São Paulo, destacou o uso da informação pública e da mobilização social para ampliar a vacinação e enfrentar a desinformação.

O evento, promovido pelo Conselho Nacional de Secretários de Saúde (Conass) nesta semana, reuniu representantes das secretarias estaduais de saúde de todo o país para compartilhar estratégias voltadas ao fortalecimento da imunização no Brasil.

A campanha foi desenvolvida pelas Secretarias de Comunicação e da Saúde do Governo de São Paulo em 2025, em resposta ao aumento de casos de febre amarela no estado, e reforçou a importância da informação qualificada, da atuação integrada entre áreas técnicas e de comunicação e do uso de estratégias direcionadas para mobilizar diferentes públicos.

Apresentada na sessão dedicada às campanhas de comunicação e ao enfrentamento da desinformação, a experiência paulista teve como tema “Informação, mobilização e vacina: comunicação pública na prevenção da febre amarela em São Paulo”. A iniciativa mostrou como a comunicação em saúde foi usada para orientar a população, ampliar o alcance das mensagens sobre vacinação e apoiar as ações de prevenção e controle da doença no estado.

A mobilização contribuiu diretamente para a ampliação do número de vacinados no território paulista. Nos meses de janeiro e fevereiro de 2025, o estado registrou a aplicação de 371,1 mil doses contra a febre amarela, volume 36,8% superior ao contabilizado no mesmo período do ano anterior. Em fevereiro, mês de maior intensidade da campanha, o crescimento chegou a 66,2%, passando de 116.381 para 193.395 doses aplicadas. O resultado reforça o papel da comunicação pública como ferramenta estratégica para ampliar o acesso à informação, combater a desinformação e incentivar a adesão às vacinas.

Além do case de comunicação, a Secretaria também apresentou, na área de sistemas de informação e integração de dados, o trabalho “Interoperabilidade de Dados Vacinais para a Rede Nacional de Dados em Saúde (RNDS)”, abordando o apoio do Estado aos municípios paulistas para superar barreiras no envio de registros vacinais, qualificar as informações e aprimorar o monitoramento das coberturas.

A SES-SP também participou do painel sobre o Incentivo à Gestão Municipal do SUS Paulista (IGM SUS Paulista), estratégia de apoio financeiro aos municípios que inclui indicadores relacionados à vacinação entre as metas prioritárias de saúde.

Com três experiências selecionadas para a mostra, São Paulo destacou ações voltadas à comunicação pública, à integração de dados e ao apoio financeiro aos municípios como frentes complementares para recuperar coberturas vacinais e fortalecer as ações de imunização no SUS.