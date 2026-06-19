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Jornal Diário de Suzano - 19/06/2026
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Região

Encontro de lideranças reúne Marcio Alvino e Rodrigo Ashiuchi em Poá

Ação conduzida por Flavia Verdugo, presidente do PL no município, buscou fortalecer o diálogo regional

19 junho 2026 - 17h11Por De Poá
Pré-candidato a deputado estadual, Rodrigo Ashiuchi (PL), o deputado federal Marcio Alvino (PL) e Flávia Verdugo, presidente do Partido Liberal (PL) em PoáPré-candidato a deputado estadual, Rodrigo Ashiuchi (PL), o deputado federal Marcio Alvino (PL) e Flávia Verdugo, presidente do Partido Liberal (PL) em Poá - (Foto: Divulgação/Rodrigo Ashiuchi)

Poá recebeu, na noite da última quinta-feira (18/06), um importante encontro de lideranças políticas e comunitárias da região, reunindo o ex-prefeito de Suzano e pré-candidato a deputado estadual, Rodrigo Ashiuchi (PL), e o deputado federal Marcio Alvino (PL), que segue como pré-candidato à reeleição para seu quarto mandato em Brasília.

O encontro liderado Flávia Verdugo, presidente do Partido Liberal (PL) em Poá, contou ainda com a presença da presidente do PL Suzano, Larissa Ashiuchi, e de representantes de institutos, associações, organizações não governamentais, entidades e diversos segmentos da sociedade civil. O objetivo foi promover o diálogo, a troca de experiências e o fortalecimento de parcerias voltadas ao desenvolvimento das cidades do Alto Tietê.

Durante o evento, Flávia destacou a importância de apoiar lideranças que possuem histórico de trabalho e resultados concretos. “Tenho muito orgulho de caminhar ao lado do Rodrigo Ashiuchi e do Marcio Alvino. São parceiros que sempre trabalharam pelo Alto Tietê, contribuindo para o desenvolvimento dos municípios e melhorando a vida das pessoas. São lideranças que me inspiram pela dedicação, pelo compromisso e pela forma séria como fazem política”, afirmou.

Marcio Alvino ressaltou a parceria construída ao longo dos anos com Ashiuchi e a relevância de sua atuação. “É uma honra caminhar ao lado do Rodrigo Ashiuchi, que deixa um legado histórico em Suzano e que, sem dúvida, fará ainda mais pelas cidades da região. Seguiremos trabalhando juntos para ampliar conquistas e oportunidades para a população”, declarou o parlamentar.

Ao final do encontro, Ashiuchi agradeceu a recepção e reforçou a importância da união entre lideranças comprometidas com o desenvolvimento regional. “Quero agradecer o carinho e a acolhida de Poá e, de forma especial, da grande Flávia Verdugo, que esteve ao meu lado durante importantes momentos em Suzano e que segue atuando em políticas públicas relevantes para toda a região. Também é uma alegria caminhar ao lado do deputado Marcio Alvino e do presidente da Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo (Alesp), André do Prado, que é o nosso pré-candidato ao Senado. Juntos, seguimos fortalecendo parcerias e construindo caminhos para levar mais desenvolvimento, oportunidades e qualidade de vida para a nossa população”, concluiu.

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