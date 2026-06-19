Serviços Urbanos realiza atualização da iluminação pública na Rua Prudente de Moraes

A Secretaria de Serviços Urbanos realizou na última terça-feira (16) uma ação de atualização da iluminação pública na Rua Prudente de Moraes. Durante os trabalhos, as equipes executaram a substituição e adequação dos pontos de iluminação existentes, garantindo melhor desempenho do sistema e ampliando a visibilidade ao longo da via.

Além de contribuir para a mobilidade e a segurança viária, a modernização da iluminação pública fortalece as ações de zeladoria urbana desenvolvidas pela administração municipal. A medida também auxilia na valorização dos espaços públicos, promovendo mais bem-estar para a população e reforçando o cuidado com os equipamentos urbanos.

As intervenções fazem parte de um conjunto de ações contínuas executadas pela Secretaria de Serviços Urbanos em diferentes bairros da cidade. O objetivo é manter a infraestrutura municipal em boas condições de funcionamento, atendendo às demandas da população e promovendo melhorias que impactam diretamente o cotidiano dos ferrazenses.

Segundo o secretário de Serviços Urbanos, Nícolas Ribeiro David, os investimentos em iluminação pública refletem o compromisso da gestão com a segurança e a qualidade de vida da população. “A iluminação pública é um serviço essencial para a cidade. Além de proporcionar mais segurança para quem circula pelas vias, ela contribui para a valorização dos espaços públicos e para o bem-estar dos moradores. Seguimos trabalhando de forma contínua para modernizar a infraestrutura urbana e levar mais qualidade de vida para todas as regiões de Ferraz de Vasconcelos”, destacou.