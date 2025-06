ANP vistoria postos de gasolina e produtor de óleo lubrificante na região

A Agência Nacional de Petróleo e Biocombustíveis (ANP) vistoriou postos de gasolina e produtor de óleo lubrificante na região na última semana.

Segundo a ANP, foram ainda lavrados autos de infração, sem interdições, em outros sete postos, nos municípios de São Paulo, Arujá, São Bernardo do Campo, Diadema e Sertãozinho por motivos como: não efetuar a drenagem e o registro regular dos resultados em seus tanques de óleo diesel; desatualização cadastral; não manter em perfeito estado de funcionamento termodensímetro instalado na bomba medidora de etanol; exibir painel de preços com irregularidades; recusar o fornecimento de amostra para monitoramento da qualidade; comercializar óleo diesel B S10 comum como se fosse aditivado; e não funcionar no horário mínimo.

Em Mogi das Cruzes, foi lavrado auto de infração em um produtor de óleo lubrificante acabado por exercer a atividade de centro de distribuição sem o devido cadastro da atividade na ANP.

Na capital, foi lavrado auto de infração em um posto, com a interdição de um tanque e de 14 bombas por comercializar gasolina comum fora das especificações; de uma bomba de etanol por comercialização em quantidade menor do que a registrada na bomba ("bomba baixa"); além de recusar o fornecimento de amostras para análise de qualidade e não efetuar regularmente a drenagem de fundo do tanque de diesel e nem o registro do procedimento.

Em Guarulhos, um produtor de óleo lubrificante acabado sofreu autuação e interdição total por exercer diferentes atividades sem possuir autorização, tais como: produção de óleo lubrificante acabado, coleta e rerrefino de óleo lubrificante usado ou contaminado e comercialização de óleo lubrificante acabado fora das especificações. Foram apreendidos aproximadamente 10 mil litros de óleo lubrificante acabado sem registro e outros insumos utilizados na produção não autorizada.

No período, destacou-se a participação da ANP em força-tarefa com diversos outros órgãos públicos, coordenada pelo Instituto Brasília Ambiental (Ibram-DF) e pela Polícia Militar - Batalhão Ambiental, em alusão ao Dia Mundial do Meio Ambiente, em posto de barreira fiscal no Distrito Federal.