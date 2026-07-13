Menor é apreendido suspeito de tentativa de furto em Arujá

A Polícia Militar apreendeu um menor de idade, suspeito de tentar furtar uma empresa na avenida Governador Mário Covas Junior, em Arujá, nesta segunda-feira (13). Policiais encontraram o jovem escondido em uma sala após chegarem no local.

A equipe policial foi avisada sobre o caso que estava em ocorrência, via Copom. Após chegar no local encontraram com a representante da empresa que estava sendo invadida. Ela informou que o suspeito ainda estava no local, e estava na parte de trás do estabelecimento.

Após os militares chegarem no local informado pela representante da empresa, se depararam com o jovem tentando se esconder em uma sala. Os policiais deram voz de apreensão para o mesmo e o levaram para a delegacia da cidade. O delegado de plantão tomou ciência do caso e apreendeu o indivíduo. Ele segue à disposição da justiça.