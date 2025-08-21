APCD-RMC lança curso de formação para Auxiliar em Saúde Bucal

A Associação Paulista de Cirurgiões-Dentistas Regional Mogi das Cruzes (APCD-RMC) inicia, no dia 8 de setembro, o lançamento de curso inédito para formação de Auxiliar em Saúde Bucal. As aulas serão ministradas em parceria com a Escola Técnica Paulistana e ocorrerão na sede da associação, localizada no bairro do Mogilar. As matrículas já estão abertas e demais informações podem ser obtidas no link https://apcd-rmc.com.br/curso/curso-de-asb-auxiliar-em-saude-bucal/.

“Para a APCD Regional Mogi das Cruzes, é uma alegria poder realizar o lançamento de mais uma iniciativa acadêmica tão importante. Já faz algum tempo que tentávamos trazer esse curso o Alto Tietê e agora isso será possível por meio da parceria com a Escola Técnica Paulistana. A carreira de Auxiliar em Saúde Bucal é muito importante para a Odontologia e tenho certeza de que essa formação pode significar um novo futuro para os jovens da nossa região”, destaca Roberta Spinosa, diretora de Marketing da APCD-RMC.

Com 300 horas/aula, o curso terá duração de oito meses com aulas semanais, sempre às segundas e quartas-feiras, no período das 19h às 22 horas. A coordenação é da Profª Drª Carla Moreto, sendo o restante do corpo formado por cirurgiões-dentistas com amplo currículo acadêmico e vivência na formação de equipe auxiliar.



O objetivo é capacitar e formar o auxiliar em saúde bucal, com conhecimento dos principais materiais e instrumentais indicados e utilizados nas diversas áreas da Odontologia. O conteúdo programático inclui temas como Anatomofisiologia geral e dental, Odontologia Social e Coletiva, Radiologia, Biossegurança e Ergonomia; além de noções básicas de Dentística, Cirurgia Oral, Periodontia, Endodontia, Ortodontia, Prótese e Atendimento de Emergência, entre outros.

O curso é reconhecido pelo Ministério da Saúde e Conselho Federal de Odontologia, sendo também autorizado pela Secretaria de Educação do Estado de São Paulo através da portaria publicada no Diário Oficial do Estado de SP em abril de 2015, permitindo o exercício das atividades prescritas na lei 11.889/2008.

Matrículas

Para obter informações adicionais sobre o curso, documentos necessários para efetuação da matrícula e valores de investimento, os interessados devem entrar em contato com o setor administrativo da APCD-RMC por meio do número 11 91467 8773.