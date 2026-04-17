Obras do Complexo Viário do Alto Tietê atingem 60% da produção de vigas

Em ritmo acelerado, as obras do Complexo Viário do Alto Tietê avançam nas cidades de Poá e Suzano e destacam progressos importantes na conexão direta com o Trecho Leste do Rodoanel Mário Covas. O empreendimento já atingiu a marca de 60% das vigas pré-moldadas produzidas e mais de 12 mil metros de estacas executadas.

A concessionária SPMAR ressalta que em Suzano a construção da marginal elevada paralela ao Rodoanel tem sido o foco principal, com mais de dois quilômetros de extensão e 182 pontos de sustentação. Nas últimas semanas, as equipes concluíram o içamento de vigas dos vão 1 ao 16 que fazem parte do acesso ao município, além de avançar com as fundações e pilares dos próximos trechos. O projeto também inclui a implantação de agulhas de aceleração e desaceleração para um encaixe adequado dos veículos ao sistema existente.

Já na cidade de Poá, o canteiro de obras segue na adequação do sistema viário e na construção de viadutos para viabilizar o acesso pelo Rodoanel Interno (sentido Imigrantes). Após a finalização dos caminhos de serviço, os trabalhos continuam com a fundação dos ramos de acesso e da estrutura conhecida como "Ferradura", que servirá como alça de ligação do trecho externo do Rodoanel para a cidade.

De acordo com o gerente de engenharia da SPMAR, Roberto Segalla, a rotina de trabalho continua acelerada para que cada etapa seja entregue com segurança e eficiência. “No balanço geral, já temos 22% das fundações concluídas, 14% dos pilares erguidos e 13% das travessas de apoio finalizadas. Esse avanço expressivo demonstra a maturidade do nosso planejamento logístico para garantir o ritmo constante de todas as frentes de serviço”, afirma.

Informações atualizadas sobre o Complexo Viário do Alto Tietê podem ser consultadas no site oficial da concessionária: www.spmar.com.br. O Posto Itinerante de Atendimento também é uma alternativa para esclarecer dúvidas e conversar sobre a obra e, neste mês de abril, a ação está localizada no Parque Municipal Max Feffer, na Avenida Senador Roberto Simonsen, 90, no Jardim Imperador, em Suzano, se segunda a sexta-feira das 9 às 17 horas.