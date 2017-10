Aplicativo da Sabesp permite consultar nível de represas em SP

A Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo (Sabesp) acaba de lançar o aplicativo Sabesp Mananciais RMSP. A nova plataforma mantém atualizadas as informações sobre a situação dos mananciais que abastecem cerca de 20 milhões de pessoas na Grande São Paulo.

O aplicativo permite consultar informações dos principais sistemas que abastecem a Região Metropolitana de São Paulo e pode ser baixado gratuitamente nas versões para Android e iOS, por usuários de tablets e celulares.

O usuário tem à disposição as informações dos sistemas Cantareira, Alto Tietê, Guarapiranga, Rio Claro, Rio Grande e Cotia. Assim como acontece no site da Sabesp desde 2003, o conteúdo é atualizado diariamente às 9 horas.

A página inicial do aplicativo apresenta o volume armazenado nas represas do Sistema Integrado Metropolitano (SIM), bem como o de cada manancial. Também é possível checar logo de cara quanto choveu em cada um deles no dia anterior e consultar como estava a situação em outras datas.

Ícones direcionando para um gráfico comparativo dos níveis dos mananciais nos últimos cinco anos também estão na primeira página, assim como a área de ajuda, que funciona como um glossário dos símbolos e termos utilizados na exibição dos dados.

Ao clicar sobre o nome de cada manancial, podem ser acessados o volume de água armazenada, o nível percentual das represas, a variação de um dia para o outro e os índices de pluviometria (chuva no dia anterior, volume acumulado no mês e média histórica para o período).

Para aumentar o conhecimento do usuário sobre o tema, também há um ícone que direciona a uma página com informações históricas e características de todos os sistemas produtores e outro que exibe um gráfico comparativo do nível dos reservatórios mês a mês nos últimos cinco anos.