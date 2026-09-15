Armazenamento do sistema de represas chega a 49,8%

Por Danielly Miguel - da Reportagem Local

As fortes chuvas registradas nas últimas semanas elevaram o volume armazenado pelo Sistema Produtor do Alto Tietê (Spat), que reúne cinco reservatórios responsáveis pelo abastecimento de parte da Região Metropolitana de São Paulo.

O sistema passou de 42,4% da capacidade em 31 de agosto para 49,8% nesta segunda-feira (14), uma alta de 7,4 pontos percentuais no período.

No sistema são tratados cerca de 15 mil litros de água por segundo para atender 4,5 milhões de pessoas da região.

O avanço foi impulsionado pelo volume de precipitações registrado em setembro.

Até o momento, o mês acumula 192,9 milímetros de chuva no sistema, o equivalente a 338,1% da média histórica para o período, de 57 milímetros.

Em 10 de setembro, o Spat estava com 43,7% da capacidade.

Quatro dias depois, o índice chegou a 49,8% representando um aumento de 6,1 pontos percentuais nesse intervalo.

Saiba quais são os reservatórios com maior evolução

Entre as cinco represas do sistema, Biritiba, situada em Biritiba-Mirim, apresentou a maior evolução desde o fim de agosto. O reservatório passou de 31,6% para 50,9% da capacidade, aumento de 19,3 pontos percentuais.

Em Taiaçupeba, em Mogi das Cruzes, o volume subiu de 34,1% para 47,5%, alta de 13,4 pontos percentuais.

Paraitinga, em Salesópolis, passou de 60,9% para 73,2%, enquanto Jundiaí avançou de 68% para 75,5%.

Já Ponte Nova, entre Biritiba-Mirim e Salesópolis, passou de 37,9% para 41,9%.