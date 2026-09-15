Priscila acompanha trabalho da Defesa Civil após chuvas

A prefeita de Ferraz de Vasconcelos, Priscila Gambale (Podemos), acompanhou o trabalho dos agentes da Defesa Civil, neste final de semana por conta das chuvas.

Em um vídeo de suas redes sociais, a prefeita afirmou que a Prefeitura disponibiliza aluguel social para pessoas que precisam deixar imóveis localizados em áreas de risco. "Nenhum bem material vale mais do que a sua vida.

Nossas equipes estão nas ruas há dias, monitorando as áreas de risco e acompanhando as famílias", disse.

Paralelamente as ações de prevenção, Priscila ressaltou que foram investidos R$ 5 milhões em serviços de desassoreamento de afluentes e córregos do Ribeirão Itaim. "Um trabalho que ainda não acabou. Estamos retirando materiais acumulados e melhorando o escoamento da água".

Além disso, ela informou que a gestão municipal intensificou a fiscalização contra o descarte irregular de resíduos. "Porque o lixo jogado nas ruas e nos córregos também contribui para os alagamentos", explicou.

A prefeita concluiu dizendo que "o trabalho continua com prevenção, aluguel social e novos projetos habitacionais, para que cada vez mais famílias possam sair definitivamente das áreas de risco".