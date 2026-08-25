Arujá articula parceria para mutirão com quase 3 mil vagas de emprego

A Prefeitura de Arujá realizou, nesta segunda-feira (24), uma reunião para iniciar a organização de um mutirão de emprego, em parceria com uma grande empresa, com previsão de gerar quase 3 mil vagas de emprego. A ação é fruto de articulação do Gabinete, através do prefeito Luis Camargo e das Secretarias de Desenvolvimento Econômico e de Habitação.

A reunião teve como objetivo estreitar a relação entre o município e empreendimento. O mutirão deve ocorrer no próximo mês, com oportunidades para moradores de Arujá e de cidades da região.

“As vagas representam uma oportunidade importante para milhares de famílias. Estamos trabalhando para criar um ambiente favorável à chegada de novas empresas e garantir que essas oportunidades cheguem primeiro aos moradores de Arujá. Essa parceria mostra que a cidade está preparada para crescer, gerar empregos e atrair investimentos”, destacou o prefeito.

A iniciativa, que também contou com participação do secretário de Habitação, Vinicius Pateta, é mais uma ação da Prefeitura para aproximar empresas de trabalhadores que buscam uma oportunidade no mercado de trabalho, fortalecendo a geração de renda e o desenvolvimento econômico local. As vagas devem contemplar diferentes funções e contar com benefícios como plano de saúde e vale-alimentação.

“Estamos definindo os últimos detalhes e os procedimentos para participação no mutirão. As informações serão divulgadas pelos canais oficiais do município o quanto antes”, disse a secretária adjunta de Desenvolvimento Econômico, Flávia Sanches.