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Jornal Diário de Suzano - 25/08/2026
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Saúde

Saúde SP amplia rede de hemodiálise no Alto Tietê com 71 novas vagas

Capacidade da unidade conveniada ao SUS passa de 286 para 357 pacientes por meio de investimentos da Tabela SUS Paulista; rede do Alto Tietê realiza mais de 9 mil sessões por mês

25 agosto 2026 - 12h57Por da Reportagem Local
Capacidade da unidade conveniada ao SUS passa de 286 para 357 pacientes por meio de investimentos da Tabela SUS Paulista; rede do Alto Tietê realiza mais de 9 mil sessões por mêsCapacidade da unidade conveniada ao SUS passa de 286 para 357 pacientes por meio de investimentos da Tabela SUS Paulista; rede do Alto Tietê realiza mais de 9 mil sessões por mês - (Foto: Luana Bergamini/Secop Suzano)

A Secretaria de Estado da Saúde de São Paulo (SES-SP) ampliou em 71 vagas a oferta de hemodiálise pelo Sistema Único de Saúde (SUS) em Mogi das Cruzes. Com a expansão, a capacidade da unidade conveniada passa de 286 para 357 pacientes em tratamento contínuo, com a oferta de mais 792 sessões por mês.

Ao todo, a rede de hemodiálise do Alto Tietê realiza mais de 9 mil sessões mensais. Os atendimentos são oferecidos pelo Hospital Geral de Itaquaquecetuba, pelo Hospital Regional do Alto Tietê e por duas clínicas conveniadas ao SUS.

Para viabilizar as novas vagas, a SES-SP ampliou o contrato com o Instituto de Nefrologia de Mogi das Cruzes. O serviço possui habilitação federal e recebe recursos da Tabela SUS Paulista. Desde janeiro de 2024, o programa estadual já destinou cerca de R$ 11,2 milhões à unidade de nefrologia. 

A ampliação da assistência renal na região também inclui o serviço de hemodiálise do Hospital Regional do Alto Tietê, inaugurado em maio após investimento de R$ 11 milhões. A unidade conta com 40 cadeiras e começou a funcionar com 24 pacientes e capacidade para 300 sessões mensais. A previsão é ampliar gradualmente o atendimento para até 240 pacientes.

O Hospital Geral de Itaquaquecetuba também recebeu oito novas cadeiras de hemodiálise e passou de 22 para 30 postos de atendimento. Foram investidos R$ 1,5 milhão em obras e equipamentos. A SES-SP também destina R$ 236,8 mil por mês para o custeio do serviço, o equivalente a R$ 2,84 milhões por ano.

A hemodiálise é uma das modalidades de terapia renal substitutiva oferecidas pelo SUS a pacientes com doença renal crônica. O procedimento filtra o sangue para retirar toxinas e, em geral, é realizado três vezes por semana em unidades especializadas.

O encaminhamento dos pacientes é feito pela Central de Regulação de Ofertas de Serviços de Saúde (CROSS), de acordo com critérios clínicos e a ordem das solicitações.

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