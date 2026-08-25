Saúde SP amplia rede de hemodiálise no Alto Tietê com 71 novas vagas

A Secretaria de Estado da Saúde de São Paulo (SES-SP) ampliou em 71 vagas a oferta de hemodiálise pelo Sistema Único de Saúde (SUS) em Mogi das Cruzes. Com a expansão, a capacidade da unidade conveniada passa de 286 para 357 pacientes em tratamento contínuo, com a oferta de mais 792 sessões por mês.

Ao todo, a rede de hemodiálise do Alto Tietê realiza mais de 9 mil sessões mensais. Os atendimentos são oferecidos pelo Hospital Geral de Itaquaquecetuba, pelo Hospital Regional do Alto Tietê e por duas clínicas conveniadas ao SUS.

Para viabilizar as novas vagas, a SES-SP ampliou o contrato com o Instituto de Nefrologia de Mogi das Cruzes. O serviço possui habilitação federal e recebe recursos da Tabela SUS Paulista. Desde janeiro de 2024, o programa estadual já destinou cerca de R$ 11,2 milhões à unidade de nefrologia.

A ampliação da assistência renal na região também inclui o serviço de hemodiálise do Hospital Regional do Alto Tietê, inaugurado em maio após investimento de R$ 11 milhões. A unidade conta com 40 cadeiras e começou a funcionar com 24 pacientes e capacidade para 300 sessões mensais. A previsão é ampliar gradualmente o atendimento para até 240 pacientes.

O Hospital Geral de Itaquaquecetuba também recebeu oito novas cadeiras de hemodiálise e passou de 22 para 30 postos de atendimento. Foram investidos R$ 1,5 milhão em obras e equipamentos. A SES-SP também destina R$ 236,8 mil por mês para o custeio do serviço, o equivalente a R$ 2,84 milhões por ano.

A hemodiálise é uma das modalidades de terapia renal substitutiva oferecidas pelo SUS a pacientes com doença renal crônica. O procedimento filtra o sangue para retirar toxinas e, em geral, é realizado três vezes por semana em unidades especializadas.

O encaminhamento dos pacientes é feito pela Central de Regulação de Ofertas de Serviços de Saúde (CROSS), de acordo com critérios clínicos e a ordem das solicitações.