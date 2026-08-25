Hospital Regional de Ferraz amplia atendimento com TeleAVC, novos leitos e exames de ressonância

O Hospital Regional de Ferraz de Vasconcelos, no Alto Tietê, ampliou a oferta de serviços e modernizou estruturas para o atendimento de pacientes do Sistema Único de Saúde (SUS). Entre as iniciativas em funcionamento está o TeleAVC, do programa Saúde Digital Paulista, da Secretaria de Estado da Saúde de São Paulo (SES-SP), que conecta a equipe do pronto-socorro a neurologistas do Programa de Pesquisa, Desenvolvimento e Inovação em Saúde Digital (PDI Saúde Digital) em tempo real.

A unidade também passou a realizar cirurgias para retirada da vesícula por videolaparoscopia. Já na pediatria, foram entregues uma sala de emergência exclusiva para crianças, melhorias na enfermaria e uma nova brinquedoteca, além da reforma da UTI Pediátrica.

TeleAVC conecta pronto-socorro a neurologistas

Com o TeleAVC, médicos do pronto-socorro passam a contar com o suporte remoto de neurologistas de referência durante o atendimento de pacientes com suspeita de acidente vascular cerebral (AVC). A iniciativa integra o Programa de Pesquisa, Desenvolvimento e Inovação em Saúde Digital (PDI Saúde Digital), da Secretaria de Estado da Saúde (SES-SP), em parceria estratégica com o Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo (HCFMUSP) e o Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto da Universidade de São Paulo (HCFMRP-USP).

Pela plataforma, o especialista acompanha os exames de imagem e orienta a equipe que está no hospital sobre a conduta mais adequada para cada caso. A tecnologia permite agilizar a avaliação e o início da assistência especializada, especialmente em situações em que o tempo é determinante.

Hospital amplia cirurgias por vídeo

O centro cirúrgico já realiza colecistectomias, cirurgia para retirada da vesícula, por videolaparoscopia. O hospital também passará a realizar cirurgias de apendicectomias, para retirada do apêndice, utilizando a mesma técnica.

Os procedimentos por vídeo são realizados por meio de pequenas incisões e fazem parte do processo de modernização e ampliação da capacidade cirúrgica da unidade.

Pediatria recebe melhorias

O pronto-socorro pediátrico passou por reforma e agora conta com uma sala de emergência exclusiva para o atendimento de crianças. A UTI Pediátrica também foi reformada, enquanto a enfermaria recebeu melhorias estruturais e uma nova brinquedoteca.

As intervenções qualificam os espaços destinados ao atendimento e à internação de crianças e oferecem um ambiente mais adequado para pacientes e acompanhantes.

Na área de psiquiatria, o hospital também realiza obras de adequação dos espaços, com melhorias na estrutura destinada ao atendimento dos pacientes.

Novos leitos de UTI ainda estão em implantação

O hospital iniciou as obras e adequações do espaço que receberá 10 novos leitos de Unidade de Terapia Intensiva (UTI). Os leitos ainda não foram entregues e serão disponibilizados após a conclusão da implantação.

A expansão vai ampliar a capacidade de atendimento de pacientes que necessitam de cuidados intensivos.

Ressonância magnética deve começar a funcionar até dezembro

Outra frente de modernização é a implantação do serviço de ressonância magnética. As adequações necessárias para receber o equipamento já começaram, e a previsão é que o aparelho esteja instalado e em funcionamento até dezembro.

A nova estrutura permitirá ampliar a oferta de exames de imagem aos pacientes atendidos pelo SUS e fortalecer a capacidade de diagnóstico do hospital.

“São avanços estruturais, tecnológicos e assistenciais que têm um objetivo comum: fazer com que um hospital público, 100% SUS e que atende uma população de alta demanda tenha cada vez mais capacidade de oferecer uma assistência moderna, segura, resolutiva e humanizada”, afirma Aline Nogueira, diretora do Hospital Regional de Ferraz de Vasconcelos.

Saúde Digital Paulista

Criado em 2024, o Saúde Digital Paulista é desenvolvido em parceria com o Centro de Inovação do Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da USP (InovaHC) e reúne soluções de telessaúde para diferentes níveis de atenção.

O programa já soma mais de 171 mil atendimentos, com atuação em 157 municípios e 271 unidades de saúde. Entre as iniciativas estão TeleUTI, TeleAVC, TeleAPS, TeleSAP, AME+ Digital e Atendimento Domiciliar Digital.

Na atenção primária, o programa registra índice de 83,4% de resolutividade. A estratégia busca ampliar o acesso a profissionais especializados, reduzir deslocamentos e utilizar a tecnologia como ferramenta de apoio às equipes de saúde em todo o estado.