Prefeitura instala iluminação de LED na Rua Novo Horizonte

A Prefeitura de Ferraz de Vasconcelos, por meio da Secretaria de Serviços Urbanos, realizou, na última segunda-feira (24), a instalação de lâmpadas de LED na Rua Novo Horizonte. A intervenção integra o conjunto de ações de manutenção e modernização da iluminação pública executadas pelo município.

Esta substituição das luminárias convencionais pela tecnologia LED proporciona uma iluminação mais eficiente e de melhor qualidade, ampliando a visibilidade durante o período noturno. A medida contribui diretamente para a segurança de pedestres, motoristas, motociclistas e demais usuários da via, além de proporcionar mais conforto aos moradores e comerciantes da região.

Além disto, a modernização da iluminação pública também representa um avanço na infraestrutura urbana, uma vez que as lâmpadas de LED apresentam maior eficiência energética e durabilidade. Com isso, a Prefeitura busca aprimorar os serviços oferecidos à população e garantir espaços públicos mais seguros e bem estruturados.

A Secretaria de Serviços Urbanos mantém o trabalho de manutenção e modernização da iluminação pública em diferentes pontos do município, conforme o planejamento da pasta e as necessidades identificadas nas vias de Ferraz de Vasconcelos.