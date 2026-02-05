Arujá desenvolve ações preventivas e supera período crítico de chuvas

A Secretaria Municipal de Serviços de Arujá intensificou uma série de ações, ao longo desta semana, para assegurar a fluidez dos córregos e a limpeza urbana. Na terça-feira (3), as equipes realizaram roçagem e limpeza no Jardim Real, além do serviço de cata-treco nas regiões do Center Ville, Residencial e Barreto.

Outra limpeza realizada foi a do córrego na Avenida Angelo Anunciato, área de grande importância para o escoamento das águas pluviais. "Os córregos centrais estão todos limpos, assim como o da Avenida Cícera Maria Rodrigues, antiga Avenida C, no Barreto", disse o secretário municipal de Serviços, Kiko Larini.

Simultaneamente, trabalhos de roçagem e limpeza foram executados nos bairros Jardim Emília, Vertentes e São Jorge e, ao longo da Estrada SP-56 (Rodovia Alberto Hinoto). Estes serviços de manutenção e zeladoria continuam ao longo desta semana. A dedicação em manter a infraestrutura de drenagem limpa e funcional é a "virada de chave" para a nova realidade de Arujá, onde a prevenção se tornou a melhor ferramenta contra os transtornos causados pelas chuvas.

Durante o período crítico de chuvas, foi notável a diminuição de alagamentos que, no passado, eram conhecidos em determinados pontos de Arujá. A cidade tem conseguido passar sem enchentes e pontos viciados com o acúmulo d'água que atingiam a área central e bairros da cidade.