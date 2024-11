Autores de livro sobre bullyng fazem sessão de autógrafos em escola de Mogi

Os advogados Jeruza Lisboa Pacheco Reis e Juliano Melo Duarte promoveram uma sessão de autógrafos do livro “Um Guia Prático que Pode te Ajudar: Bullying, Cyberbullying e Violência Familiar – Conceitos, Impactos Psicológicos e Jurídicos” para os alunos do Ensino Médio do Instituto Dona Placidina, em Mogi das Cruzes, na manhã desta quinta-feira (14). Além disso, os especialistas fizeram uma palestra esclarecedora sobre este tema de extrema importância para cerca de 350 alunos das turmas 1º, 2º e 3º Anos do Ensino Médio, que participaram ativamente deste encontro educativo. Cada um dos alunos foi presenteado pela escola (que adquiriu os livros) com um exemplar da obra. O livro foi lançado em outubro de 2023 e teve uma segunda edição, revisada e ampliada em abril de 2024. O delegado de Polícia Civil, Eliardo Amoroso Jordão também é um dos autores da obra, mas não estava presente no evento.

O evento, promovido pela direção da escola, com o aval do diretor-presidente do Instituto, o Monsenhor Antônio Robson Gonçalves, buscou não apenas incentivar o hábito da leitura, mas também proporcionar uma reflexão profunda sobre a importância de prevenir e combater o bullying desde cedo, ainda mais no ambiente escolar.

“A iniciativa do Placidina reflete a responsabilidade da escola em compreender a importância de promover ações que incentivem o respeito e a empatia entre os alunos. Além do compromisso com o ensino acadêmico, a escola busca também o desenvolvimento integral das crianças, preparando-as para serem cidadãs conscientes e respeitosas”, destaca a advogada Jeruza Reis.



Essa ação é um exemplo de como o ambiente escolar pode e deve ser um local onde os estudantes aprendem não apenas os conteúdos tradicionais, mas também valores fundamentais para a convivência em sociedade. “Programas de prevenção devem focar em educação sobre respeito e empatia, integrando essas lições ao currículo escolar por meio de projetos interdisciplinares”, reforça o também advogado Juliano.

Durante a sessão, os jovens alunos puderam conhecer de perto os autores do livro, que conversaram sobre a importância de se respeitarem e acolherem as diferenças de cada um. O momento foi interativo e enriquecedor.

Com a crescente preocupação em promover um ambiente escolar seguro e acolhedor, o Monsenhor Robson fala sobre a importância de se promover este tipo de evento. “A palestra é importante porque o bullying é um tema que afeta os alunos e a escola como um todo. E, no Colégio Placidina, nós prezamos em cultivar a cultura de respeito e paz, não só na nossa comunidade escolar, mas na sociedade em si. Ficamos gratos pela disponibilidade do Dr. Juliano e da Dra. Jeruza em nos conceder essa palestra com informações e conhecimentos ricos sobre os atos, as consequências, a legislação e os avanços do tema. Os alunos gostaram muito e se conscientizaram ainda mais sobre o tema”, destaca o Monsenhor.

O próximo compromisso dos palestrantes é no dia 22 de novembro, quando eles irão dar um treinamento sobre o tema no Colégio Tomás Agostinho, também em Mogi das Cruzes, que, recentemente, recebeu os palestrantes para um dia de muito aprendizado.

Lei de combate ao bullying

O bullying é um problema sério que impacta negativamente a vida dos estudantes e compromete um ambiente educacional saudável. Para enfrentar essa questão, o Brasil promulgou a Lei 13.185/2015, que estabelece diretrizes para o combate ao bullying nas escolas. A legislação determina que é dever das instituições de ensino, clubes e agremiações promover ações de conscientização, prevenção e gerenciamento de situações de bullying. A nova legislação de 2024, por sua vez, criminalizou as práticas de bullying e cyberbullying, reforçando a necessidade de uma abordagem rigorosa e consciente sobre o tema.