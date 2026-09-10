Bancários da Caixa realizam 1º dia de greve

Desde a manhã desta quinta-feira (10), os empregados da Caixa Econômica Federal paralisaram os atendimentos ao público. Até então, os clientes que decidirem ir às unidades só poderão utilizar os caixas eletrônicos das agências.



A decisão foi tomada em assembleia geral extraordinária realizada de forma virtual entre os dias 3 e 4 de setembro pelo Sindicato dos Empregados em Estabelecimentos Bancários de Mogi das Cruzes e região.



Segundo comunicado pela entidade, a paralisação foi aprovada após a categoria avaliar as propostas apresentadas nas negociações para a renovação das Convenções Coletivas de Trabalho e dos acordos específicos do Banco do Brasil e da Caixa Econômica Federal.



O sindicato informou que o movimento seguirá por prazo indeterminado e comunicou a paralisação aos usuários dos serviços financeiros da Caixa e à população em geral, conforme as exigências previstas na Lei Federal nº 7.783/1989, que regulamenta o direito de greve.

O DS conversou com a Catarina Costa, cliente do banco, que se demonstrou insatisfeita com a situação. “Não sei o que fazer. Minha situação não se resolve no caixa eletrônico”, comentou. “É uma perda de tempo”, finalizou.



Em nota, a Caixa Econômica Federal informou que mantém em aberto diálogo com as entidades representativas dos empregados e retornou à mesa de negociação com o objetivo de construir um entendimento que contemple os interesses de todas as partes envolvidas.



“Durante esse período, os clientes podem utilizar normalmente os canais digitais e remotos do banco, com destaque para o App CAIXA, que reúne diversos serviços e transações bancárias. Também estão disponíveis o Internet Banking CAIXA, o WhatsApp CAIXA (0800 104 0104) e os aplicativos CAIXA Tem, Cartões CAIXA, Habitação CAIXA, DPVAT e FGTS. A CAIXA disponibiliza, ainda, atendimento presencial em unidades lotéricas e Correspondentes CAIXA Aqui (CCA) em todo o país”, disse em nota.