Defesa Civil de Mogi participa de Curso de Especialização em São Paulo

A Coordenadoria de Proteção e Defesa Civil de Mogi das Cruzes participou, nas últimas duas semanas, do Curso de Especialização de Gestores de Proteção e Defesa Civil – 2026, promovido pela Defesa Civil do Estado de São Paulo, na Capital. A ação contou com a participação de representantes de 27 municípios e faz parte das ações de capacitação contínuas do órgão na cidade.

O curso teve duração de 15 dias e contou com atividades teóricas e práticas, em ações de prevenção, preparação, mitigação, resposta e recuperação diante de situações de emergência e desastres.

“A participação neste treinamento é importante para trazer novos conhecimentos à equipe e, com isso, possibilitar uma resposta mais rápida e eficiente para ocorrências, em que a Defesa Civil atua em Mogi das Cruzes, beneficiando a população”, destacou o coordenador de Proteção e Defesa Civil de Mogi das Cruzes, Marcos Vicente de Paulo.

Dentro do conteúdo teórico, foram abordados temas como Gerenciamento de Desastres, Gestão de Abrigos Temporários, História da Defesa Civil e Legislação Aplicada, Imprensa e Comunicação de Risco, Celebração de Convênios, Planos de Proteção e Defesa Civil no Brasil e no Mundo, entre outros. Também foram realizadas atividades voltadas ao aprimoramento dos protocolos de resposta e à integração entre os diferentes órgãos do Sistema de Proteção e Defesa Civil.

O curso também contou com atividades práticas, com visitas técnicas para conhecer estruturas e protocolos utilizados no gerenciamento de riscos. Entre os locais visitados, esteve a Barragem do Rio das Pedras, em que os participantes conheceram a sala de controle e monitoramento e foram abordados temas importantes, como o Plano de Ação de Emergência (PAE), rotas de fluxo, sistemas de alerta e procedimentos adotados em situações de emergência.

Um simulado de campo, realizado em Itapecerica da Serra, completou as atividades. Nesta ação, os representantes das diversas Defesas Civis do Estado puderam utilizar os conhecimentos adquiridos no curso e aprimorar os protocolos de resposta rápida.

A Defesa Civil de Mogi das Cruzes atende a população para situações de urgência e emergência pelo telefone 199.