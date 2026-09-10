Prefeitura de Arujá realiza força-tarefa de manutenção em 15 escolas municipais

Com o objetivo de garantir espaços de ensino cada vez mais seguros e acolhedores, a Prefeitura de Arujá, por meio da Secretaria Municipal de Educação, iniciou neste mês de setembro uma grande força-tarefa de manutenção corretiva e preventiva em 15 unidades escolares da rede municipal.

As frentes de trabalho das equipes de zeladoria atuam de forma intensiva na realização de reparos hidráulicos e elétricos, serviços de serralheria, além de outras intervenções estruturais pontuais. A medida visa solucionar problemas de desgaste natural dos prédios e melhorar significativamente as condições de uso dos espaços escolares para a comunidade.

Junto aos reparos na infraestrutura, a Secretaria de Educação também iniciou a instalação de mais de 200 novos ventiladores. A climatização está contemplando todas as escolas da rede municipal de Arujá. A iniciativa busca proporcionar um ambiente com mais conforto térmico para os estudantes e profissionais da educação, impactando diretamente na qualidade do aprendizado.

“A educação de qualidade começa por um ambiente digno e bem cuidado. Essa força-tarefa de setembro é um reflexo do nosso trabalho contínuo para não deixar a peteca cair na zeladoria. Estamos ouvindo as demandas dos diretores, instalando os ventiladores e fazendo os reparos necessários para que nossas crianças e nossos professores tenham a melhor estrutura possível”, destaca o prefeito Dr. Luis Camargo.

As ações deste mês reforçam o cronograma de zeladoria da Prefeitura de Arujá na manutenção e melhoria constante de toda a infraestrutura da rede de ensino.