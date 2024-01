Beisebol de Mogi viaja para Argentina

A cidade de Buenos Aires será mais uma vez sede do Summer Championship – U10, campeonato que reúne atletas até 10 anos de idade, e é organizado pelo Clube Vélez Sarsfield da Argentina. A disputa contará com clubes da própria Argentina, Halcones, Metro e Vélez; Aelu do Peru; Paraguai, e outros quatro times do Brasil: Anhanguera, Indaiá, Curitiba e Maringá.

Segundo o Técnico e Chefe da Delegação Paulo Marchetti, o time do Bunkyo Mogi Beisebol vai em busca de experiência internacional e multicultural, além de ter contato com diferentes estilos de jogo praticados na América do Sul: “estamos num processo de formação contínua de atletas de alto rendimento e um atleta pleno além de contar com um bom condicionamento físico e psicológico, preparo tático e técnico, também precisa ter experiências diversas, para como falamos no esporte, ganhar ‘casca’.”

O Mogi Beisebol vai liderado pelo capitão Gustavo Sumiya que terá ao seu lado Henry Marchetti e Emerson Mukotaka, destaques do esquadrão mogiano. Ainda compõem a equipe: João Carvalho, Otto Polizelli, Vitor Rocha, Lorenzo Almeida, Davi Ramos, Thyago Takahashi, Thomas Nascimento, Eduardo Sanci, Gustavo Bastos e Guilherme Gonçalves.

O esporte, apesar de ainda não ser tão conhecido pelo brasileiro, vive um momento diferente, segundo o que relata Juliano Abe, Manager Geral do Mogi Beisebol: “temos um ambiente muito favorável para o crescimento da modalidade do Brasil. Ganhamos recentemente a medalha de prata nos Jogos Panamericanos de Santiago do Chile, uma conquista inédita da seleção brasileira, que de quebra foi eleita pelo COB (Comitê Olímpico do Brasil) a melhor equipe masculina do Prêmio Brasil Olímpico de 2023. O treinador Ramon Ito foi escolhido o melhor treinador de esporte coletivo também pelo COB.” E Juliano acrescenta: “as transmissões ao vivo da ESPN de jogos da liga americana de beisebol, junto com o retorno da modalidade no programa olímpico em 2028 – Los Angeles, e o fato do maior contrato da história no esporte profissional ter sido assinado por um atleta de beisebol, Shohei Otani, dão grande visibilidade ao esporte”.

O Bunkyo Mogi Beisebol conta com o apoio da Prefeitura Municipal de Mogi Cruzes e em 2023 recebeu um importante estímulo por meio da Lei de Incentivo ao Esporte do Governo do Estado de São Paulo, tendo a participação direta das empresas mogianas Embu, Hogänäs, Rud Correntes e Supermercados Shibata. “Toda criança mogiana de 7 a 12 pode iniciar a prática do beisebol”, convida Sergio Tavares, coordenador do Projeto Mogi Beisebol para Todos.

Os interessados podem entrar em contato pelo whatsapp (11) 99711-2262 ou enviar e-mail para o endereço eletrônico mogibeisebolparatodos@gmail.com.