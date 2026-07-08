Operação Impacto Imediato: ação integrada entre PM e GCM resulta em prisões e apreensão em Poá

A Prefeitura de Poá participou, nesta terça-feira (7), da Operação Impacto Imediato, uma grande ação integrada das forças de segurança voltada ao combate ao tráfico de drogas e à criminalidade no município. A iniciativa ocorre em um momento em que a cidade registra redução nos principais indicadores criminais, resultado dos investimentos em segurança e do trabalho conjunto entre as forças policiais e a administração municipal.

Coordenada pelo 32º Batalhão da Polícia Militar Metropolitana (32º BPM/M), a operação mobilizou equipes da Polícia Militar de Poá, Suzano e Ferraz de Vasconcelos, da Guarda Civil Municipal (GCM), das Secretarias Municipais de Segurança Urbana e de Transportes e Mobilidade Urbana, além da Defesa Civil.

A ação teve como principal objetivo ampliar a presença das forças de segurança nas ruas, fortalecer o policiamento ostensivo e integrar os órgãos municipais e estaduais em ações coordenadas para garantir mais tranquilidade e proteção aos moradores de Poá. Durante toda a operação, as equipes realizaram bloqueios estratégicos nas divisas da cidade, abordagens a veículos e pessoas e ações específicas de combate a roubos, furtos e ao tráfico de drogas em pontos monitorados pelas forças policiais.

O balanço da operação apontou a prisões por tráfico de entorpecentes e a apreensão de centenas de porções de drogas, além de dois aparelhos celulares com suspeita de utilização em atividades criminosas. Entre as ocorrências registradas, uma equipe da GCM efetuou a prisão de um indivíduo por tráfico de drogas na Vila Áurea. No Jardim Estela, equipes da Força Tática da PM prenderam outros dois suspeitos. Já na Vila Perracine, policiais da ROCAM realizaram mais duas prisões, totalizando cinco pessoas detidas durante a operação. Também foram apreendidas 382 porções de cocaína, 327 porções de maconha, 238 porções de crack e 50 porções de K9, retirando de circulação uma quantidade significativa de entorpecentes.

O prefeito Saulo Souza destacou que os resultados da operação demonstram a importância da integração entre os órgãos de segurança e refletem os investimentos realizados pela administração municipal na área. "A integração entre a Prefeitura, a Polícia Militar e a Guarda Civil Municipal fortalece o combate à criminalidade e demonstra nosso compromisso permanente com a segurança dos moradores. Os indicadores do primeiro quadrimestre de 2026 mostram que Poá vem reduzindo de forma significativa os principais índices criminais, com destaque para a queda de quase 47% nos roubos em comparação com o mesmo período de 2024 e de quase 64% nos roubos de veículos. Esses resultados são reflexo dos investimentos que estamos realizando em tecnologia, estrutura, inteligência e valorização das nossas forças de segurança. Mas esse trabalho não vai parar. Continuaremos ampliando as ações integradas, oferecendo todo o suporte necessário às forças policiais para que Poá seja uma cidade cada vez mais segura para todos", disse.

O secretário municipal de Segurança Urbana, Comandante Ferreira, ressaltou que a atuação conjunta amplia a eficiência das operações. "Essa forte operação nas ruas também é importante para mostrar que as polícias estão trabalhando em conjunto para trazer mais tranquilidade para a população. Quando unimos esforços, fortalecemos o combate à criminalidade, retiramos drogas de circulação e aumentamos a sensação de segurança em toda a cidade."

Representando o 32º BPM/M, o Kameoka destacou que a operação integra uma estratégia regional de enfrentamento ao crime. "O 32º Batalhão, que compreende os municípios de Poá, Suzano e Ferraz de Vasconcelos, trabalha de forma integrada para intensificar o policiamento e combater os principais indicadores criminais. Os resultados obtidos nesta operação demonstram o comprometimento das equipes e reforçam a presença da Polícia Militar nas ruas em benefício da população."

Recém-empossado no comando da Companhia da Polícia Militar de Poá, Paulo Bernardo coordenou sua primeira Operação Impacto Imediato no município e destacou a importância da participação da população no enfrentamento à criminalidade. "Nosso objetivo é combater e prevenir crimes por meio do reforço do policiamento e de operações integradas. A colaboração da população é fundamental. Sempre que presenciar uma situação suspeita, o cidadão deve acionar o 190 e informar o máximo de detalhes possível sobre pessoas ou veículos envolvidos. Outra ferramenta importante é o Disque Denúncia 181, que garante o anonimato e fornece informações valiosas para o planejamento das nossas ações. Com o apoio das equipes de Poá, Suzano e Ferraz de Vasconcelos, estamos unindo esforços para tornar a região cada vez mais segura."

Números reforçam avanços

Os resultados da Operação Impacto Imediato se somam aos indicadores oficiais positivos de segurança pública referentes ao primeiro quadrimestre de 2026 (janeiro a abril), que apontam uma redução consistente dos principais índices criminais em Poá.

Na comparação com o mesmo período de 2025 e de 2024, o município registrou queda em praticamente todos os indicadores. O total de roubos caiu 25,3% em relação ao primeiro quadrimestre de 2025 e 46,9% na comparação com 2024. O roubo de veículos apresentou a maior redução, com queda de 48% em relação a 2025 e de 63,9% em comparação com 2024.

Os furtos de veículos também tiveram diminuição expressiva, de 45,2% em relação ao primeiro quadrimestre de 2025 e de 37,6% na comparação com 2024, enquanto os furtos em geral recuaram 9,4% e 9,1%, respectivamente.