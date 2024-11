Black Friday Unipiaget: oportunidade única para começar a estudar em 2025

Oportunidade única para estudar por um preço inacreditável, na Black Friday Unipiaget a matrícula sai por R$ 99,00 para todos os cursos e turnos, além de condições exclusivas com bolsas de até 60% durante todo o curso para novos alunos na melhor instituição do Alto Tietê reconhecida pelo 2º ano consecutivo pelo ENADE/MEC.

São 19 cursos com aulas 100% presenciais oferecidos nas diversas áreas do conhecimento como Humanas, Engenharias, Ciências da Saúde e Direito, que além de contar com uma infraestrutura completa exclusiva para o ensino superior, está investindo e ampliando a instituição para oferecer mais conforto e comodidade a seus estudantes.

Para melhor atender os alunos, o Unipiaget está em expansão e, até janeiro de 2025, concluirá duas novas alas, agregando ainda mais qualidade e recursos ao ambiente acadêmico.

Com um corpo docente composto predominantemente por mestres e doutores, a instituição oferece uma formação sólida e inovadora, em constante evolução, com aulas práticas em modernos laboratórios desde o início do curso.

Aproveite esta Black Friday para se tornar parte da instituição mais bem avaliada da região, que combina tradição e infraestrutura de excelência.

A promoção vai até sexta-feira dia 29 de novembro de 2024 às 20h00.

Para inscrever-se no vestibular, basta acessar https://nl.ong.br/piaget-g1, ou comparecer diretamente no campus localizado na Avenida Mogi das Cruzes, 1001, Jardim Imperador de segunda a sexta feira das 10h00 às 20h00. Mais informações também poderão ser obtidas pelo fone (11) 4746-7093.