Botão do Pânico: Ferraz reforça proteção às mulheres

A cidade de Ferraz de Vasconcelos tem dado passos significativos no combate à violência contra a mulher. Entre as principais iniciativas, destaca-se o Botão do Pânico, um recurso de segurança integrado ao aplicativo Sentry, que utiliza geolocalização para oferecer suporte imediato às mulheres com medida protetiva ativa. Esse mecanismo, utilizado pela Secretaria de Segurança Pública e Defesa Civil, conta com a atuação da Guarda Civil Municipal (GCM) e do programa Guardiã Maria da Penha, garantindo resposta ágil e eficiente em situações de emergência.

Ao acionar o botão pelo aplicativo, a vítima envia um alerta diretamente para a GCM, dentro da Central Integrada de Monitoramento Ferrazense (Monitora Ferraz), que recebe a localização em tempo real e pode agir rapidamente para evitar qualquer agressão. Essa tecnologia se mostra essencial para a proteção das mulheres, pois reduz o tempo de resposta das forças de segurança e aumenta a eficácia das medidas protetivas. Além disso, o aplicativo permite que as vítimas se sintam mais seguras e amparadas, sabendo que têm um canal direto para pedir ajuda em momentos de risco.

A implementação do Botão do Pânico em Ferraz de Vasconcelos reflete o compromisso da gestão municipal com a segurança das mulheres. A iniciativa reforça a importância da tecnologia como aliada no enfrentamento à violência doméstica e fortalece o papel das instituições de segurança na defesa dos direitos das vítimas.