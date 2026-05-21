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Jornal Diário de Suzano - 21/05/2026
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Região

Operação da Polícia de SP e MP contra o PCC prende influenciadora digital e bloqueia R$ 327 milhões

Investigação apura esquema de lavagem de dinheiro ligado a uma facção criminosa com uso de empresas, imóveis e veículos de luxo

21 maio 2026 - 09h07Por Agência SP
Operação da Polícia de SP e MP contra o PCC prende influenciadora digital e bloqueia R$ 327 milhõesOperação da Polícia de SP e MP contra o PCC prende influenciadora digital e bloqueia R$ 327 milhões - (Foto: Governo de São Paulo/Divulgação)

A Polícia Civil do Estado de São Paulo e o Ministério Público do Estado deflagraram nesta quinta-feira (21) uma operação contra o PCC que levou a Justiça a decretar a prisão de seis suspeitos. Entre os detidos, estão uma influenciadora digital e pessoas ligadas a liderança da facção criminosa. A operação Vérnix também obteve o bloqueio de valores superiores a R$ 327 milhões, sequestro de 17 veículos — incluindo automóveis de luxo — e quatro imóveis vinculados aos investigados.

A operação conduzida pela Central de Polícia Judiciária de Presidente Venceslau e Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado (Gaeco) do Ministério Público de Presidente Prudente apura um suposto esquema de lavagem de dinheiro com ramificações empresariais, patrimoniais e financeiras envolvendo a influenciadora digital Deolane Bezerra e integrantes de uma facção criminosa.

Segundo os investigadores, foram identificadas movimentações milionárias sem lastro econômico compatível, uso de empresas de fachada, contas utilizadas para circulação de valores e aquisição de bens de alto padrão para ocultar a origem ilícita dos recursos. A apuração teve início após a apreensão de um celular durante a fase de uma operação anterior, a Lado a Lado, cujo conteúdo revelou conversas com pessoas ligadas à cúpula da organização criminosa e indícios de repasses financeiros.

A operação também possui desdobramentos internacionais. Três investigados, que estariam na Itália, Espanha e Bolívia, tiveram inclusão solicitada na Lista Vermelha da Interpol, com apoio da Polícia Federal e do Ministério Público, para localização e adoção das medidas legais cabíveis.

As apurações tiveram início em 2019, após a apreensão de bilhetes e manuscritos na Penitenciária II de Presidente Venceslau, que indicavam a atuação de lideranças criminosas, além de possíveis ameaças contra agentes públicos.

No decorrer das investigações, a Polícia Civil instaurou três inquéritos policiais sucessivos, que permitiram identificar uma estrutura utilizada para ocultar e movimentar recursos de origem ilícita por meio de empresas e pessoas interpostas.

As diligências também apontaram conexões entre investigados e integrantes da organização criminosa, além da utilização de estruturas empresariais e patrimoniais para dificultar o rastreamento da origem e destinação dos recursos.

A ação contou com apoio operacional do Departamento de Operações Policiais Estratégicas (Dope) no cumprimento das diligências. Segundo a Polícia Civil e o Ministério Público, a Operação Vérnix representa mais um avanço no enfrentamento ao crime organizado, especialmente no combate à lavagem de capitais e ao enfraquecimento das estruturas financeiras utilizadas por facções criminosas.

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