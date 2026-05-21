Defesa Civil equipa cidades do Alto Tietê contra incêndios florestais em 2026

A Defesa Civil de São Paulo entregou kits e viaturas para combate a incêndios florestais a 192 municípios paulistas nos cinco primeiros meses de 2026. As entregas beneficiaram cidades de 15 das 16 regiões administrativas do estado, na preparação para a temporada crítica de incêndios em vegetação, que vai de junho a outubro. Da região do Alto Tietê estão: Arujá, Biritiba-Mirim, Guararema, Itaquaquecetuba, Poá, Santa Isabel e Suzano.

A operação ganhou reforço extra em 14 de abril, durante as comemorações dos 50 anos da Defesa Civil paulista. O Governo do Estado anunciou um investimento adicional de R$ 7,8 milhões para a Operação SP Sem Fogo, com a entrega de 34 viaturas equipadas com kits de combate a incêndio e 6 caminhões-pipa, diante da previsão de estiagem mais severa neste ano.

Os equipamentos distribuídos variam de configuração. Os pacotes mais enviados foram conjuntos com viatura 4×2 acoplada a kit de combate a incêndio de 400 litros, que envolve equipamento com tanque, bomba motorizada e mangueira.

Em outros municípios, a Defesa Civil entregou pacotes reforçados, que incluem viatura 4×2 ou 4×4, kit de combate de 400 ou 600 litros, geradores portáteis, motosserras, sopradores, tendas, tripés de iluminação e rádios de comunicação. Outros municípios, que já possuíam viaturas, receberam como complemento o kit de combate a incêndio de 400 litros.

50 anos de Defesa Civil

O reforço à Operação SP Sem Fogo faz parte de um pacote mais amplo apresentado pelo Governo do Estado em abril, em comemoração aos 50 anos da Defesa Civil de São Paulo.

Os investimentos totais somam cerca de R$ 195 milhões e contemplam ainda R$ 110 milhões em oito novos radares meteorológicos, R$ 47,6 milhões em 40 obras de prevenção a desastres, R$ 19,7 milhões em 38 caminhões-pipa adicionais (adquiridos em parceria com o Fundo Social) e R$ 1,2 milhão em mapeamentos de risco em São Sebastião.

A Defesa Civil tem ampliado, em paralelo, a comunicação direta com a população. O sistema Cell Broadcast, lançado em dezembro de 2024, já emitiu 602 alertas em menos de um ano e meio, com sinais sonoros e mensagens enviados ao celular do cidadão sem necessidade de cadastro prévio. Entre dezembro de 2024 e dezembro de 2025, o sistema complementar de SMS enviou outros 11.240 disparos por mensagem de texto no Estado.

Operação SP sem Fogo

A Operação SP Sem Fogo é a operação estadual de prevenção e combate a incêndios florestais e queimadas em áreas verdes próximas a regiões rurais e urbanas. Sob o lema “uma ação de todos para o bem de todos”, reúne Defesa Civil, Corpo de Bombeiros, Polícia Militar Ambiental, Cetesb, DER, Fundação Florestal, Semil e Secretaria de Agricultura em quatro frentes: prevenção, controle, monitoramento e combate. A operação se estrutura em fases verde, amarela e vermelha, conforme o avanço da estiagem, com foco no período mais seco do ano, entre junho e outubro.

Lista de cidades que receberam kits e viaturas da Defesa Civil contra incêndios florestais em 2026:

Águas de Santa Bárbara;

Alfredo Marcondes;

Álvares Machado;

Americana;

Américo de Campos;

Amparo;

Anhembi;

Anhumas;

Apiaí;

Aramina;

Arapeí;

Arco-Íris;

Areias;

Artur Nogueira;

Arujá;

Aspásia;

Balbinos;

Bananal;

Barra do Chapéu;

Barra do Turvo;

Biritiba Mirim;

Bom Sucesso de Itararé;

Borá;

Brotas;

Caçapava;

Caiabu;

Caieiras;

Caiuá;

Cajamar;

Cajati;

Campina do Monte Alegre;

Campinas;

Caraguatatuba;

Cedral;

Charqueada;

Cordeirópolis;

Coroados;

Cotia;

Cruzeiro;

Cubatão;

Dirce Reis;

Dolcinópolis;

Echaporã;

Embu das Artes;

Emilianópolis;

Engenheiro Coelho;

Espírito Santo do Pinhal;

Estrela do Norte;

Euclides da Cunha Paulista;

Fernando Prestes;

Flora Rica;

Garça;

Guaimbê;

Guarani d’Oeste;

Guararema;

Guaratinguetá;

Guareí;

Guarujá;

Guzolândia;

Holambra;

Hortolândia;

Iepê;

Ilha Comprida;

Ilhabela;

Indaiatuba;

Iperó;

Ipeúna;

Ipiguá;

Iporanga;

Irapuru;

Itanhaém;

Itaoca;

Itapevi;

Itapira;

Itapirapuã Paulista;

Itaporanga;

Itaquaquecetuba;

Itariri;

Itu;

Itupeva;

Jacupiranga;

Jambeiro;

Jandira;

Jeriquara;

Joanópolis;

João Ramalho;

Júlio Mesquita;

Laranjal Paulista;

Louveira;

Magda;

Mairinque;

Marabá Paulista;

Marapoama;

Marinópolis;

Mendonça;

Mesópolis;

Miguelópolis;

Mombuca;

Mongaguá;

Monteiro Lobato;

Nantes;

Narandiba;

Neves Paulista;

Nipoã;

Nova Castilho;

Nova Granada;

Nova Odessa;

Nuporanga;

Ocauçu;

Osasco;

Paraibuna;

Paranapanema;

Paulistânia;

Pedreira;

Peruíbe;

Pinhalzinho;

Piquerobi;

Piquete;

Piracaia;

Pirapozinho;

Pitangueiras;

Poá;

Poloni;

Populina;

Porangaba;

Porto Feliz;

Potim;

Praia Grande;

Pratânia;

Presidente Bernardes;

Presidente Venceslau;

Quadra;

Queiroz;

Rancharia;

Redenção da Serra;

Regente Feijó;

Ribeira;

Ribeirão dos Índios;

Ribeirão Grande;

Rio Claro;

Riversul;

Rosana;

Sales Oliveira;

Salmourão;

Salto;

Salto Grande;

Sandovalina;

Santa Albertina;

Santa Cruz da Conceição;

Santa Cruz da Esperança;

Santa Isabel;

Santa Maria da Serra;

Santa Rita do Passa Quatro;

Santa Salete;

Santana de Parnaíba;

Santo Antônio da Alegria;

Santo Antônio do Jardim;

Santo Antônio do Pinhal;

Santo Expedito;

Santópolis do Aguapeí;

Santos;

São Bento do Sapucaí;

São João de Iracema;

São João do Pau d’Alho;

São José do Barreiro;

São Lourenço da Serra;

São Luiz do Paraitinga;

São Vicente;

Sarapuí;

Serra Negra;

Serrana;

Silveiras;

Socorro;

Suzano;

Taciba;

Tapiraí;

Taquarivaí;

Tarabai;

Teodoro Sampaio;

Tietê;

Trabiju;

Três Fronteiras;

Turiúba;

Turmalina;

União Paulista;

Uru;

Urupês;

Valinhos;

Vargem Grande Paulista;

Várzea Paulista;

Vinhedo;

Votuporanga.