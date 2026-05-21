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Jornal Diário de Suzano - 21/05/2026
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Região

Poá garante vaga na final estadual dos Jogos Abertos da Juventude 2026

Equipes da categoria Sub-18 de tênis de mesa masculino e feminino e tênis de campo feminino representarão a cidade na decisão estadual em Barretos

21 maio 2026 - 17h22Por De Poá
Equipes da categoria Sub-18 de tênis de campo feminino Equipes da categoria Sub-18 de tênis de campo feminino - (Foto: Divulgação/Secom Poá)

As equipes da categoria Sub-18 de Poá conquistaram importantes resultados no 41º Jogos Abertos da Juventude 2026 e garantiram vaga para a grande final estadual da competição, que será realizada entre os dias 4 e 13 de junho, na cidade de Barretos. Os atletas poaenses sagraram-se campeões das fases sub-regional e regional nas modalidades tênis de mesa masculino, tênis de mesa feminino e tênis de campo feminino, assegurando representação do município na etapa decisiva do torneio estadual. 

A competição é organizada em três etapas. A fase sub-regional ocorreu entre os meses de março e abril, reunindo equipes dos municípios da região em busca da classificação local. Já a fase regional, disputada entre o final de abril e o mês de maio, reúne os campeões da etapa anterior em confrontos eliminatórios que definem os classificados para a final estadua que será disputado em junho. 

O secretário de Esportes de Poá, Diogo Ferreira, destacou o empenho dos atletas e o trabalho realizado para fortalecer o esporte no município. “Essas conquistas representam o esforço, a dedicação e o talento dos nossos jovens atletas da categoria Sub-18, além do comprometimento das equipes técnicas e de toda a estrutura esportiva da cidade. Poá volta a se destacar em competições importantes e isso nos enche de orgulho”, afirmou. 

O prefeito Saulo Souza também celebrou os resultados alcançados pelas delegações poaenses e ressaltou a importância do incentivo ao esporte. “Ficamos muito felizes em ver nossos jovens atletas levando o nome de Poá para uma competição estadual tão importante. O esporte transforma vidas, cria oportunidades e fortalece valores fundamentais para a formação da nossa juventude. Parabenizo todos os atletas, professores e familiares por essa grande conquista”, declarou.

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