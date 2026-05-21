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Jornal Diário de Suzano - 21/05/2026
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Região

Ferraz alcança 91,85% de cobertura na Atenção Primária à Saúde e se destaca no Alto Tietê

Município fortalece rede de atendimento com 14 UBSs e unidades com horário estendido para ampliar o acesso da população

21 maio 2026 - 16h47Por da Reportagem Local
Município fortalece rede de atendimento com 14 UBSs e unidadesMunicípio fortalece rede de atendimento com 14 UBSs e unidades - (Foto: Camille Melo/ SecomFV)

A Prefeitura de Ferraz de Vasconcelos, por meio da Secretaria Municipal de Saúde, alcançou 91,85% de cobertura potencial da Atenção Primária à Saúde (APS), consolidando-se como destaque entre os municípios do Alto Tietê, segundo dados da competência CNES de fevereiro de 2026.

O índice representa a capacidade instalada do município para atendimento da população por meio da Atenção Primária, considerada a principal porta de entrada do Sistema Único de Saúde (SUS). É nesse nível de atendimento que os moradores têm acesso a consultas médicas, vacinação, acompanhamento de doenças crônicas, pré-natal, visitas domiciliares, ações preventivas e promoção da saúde.

Em Ferraz de Vasconcelos, a rede municipal conta atualmente com 14 Unidades Básicas de Saúde (UBSs) distribuídas em diferentes regiões da cidade, ampliando o acesso aos serviços e aproximando o cuidado da população.

As UBSs do município funcionam, em sua maioria, de segunda a sexta-feira, das 7h às 17h. Para ampliar o atendimento e oferecer mais comodidade à população, algumas unidades contam com horário estendido, das 7h às 21h: UBS Vila Margarida, CS II, Vila São Paulo, CDHU e Santo Antônio.

Além disso, aos sábados, das 8h às 17h, as unidades Santo Antônio, CS II e Vila Margarida também permanecem abertas, garantindo maior acesso aos serviços de saúde para trabalhadores e moradores que não conseguem comparecer durante a semana.

O secretário municipal de Saúde, Clécio Gonçalves, destacou que o resultado é fruto do fortalecimento da rede básica e dos investimentos realizados para ampliar o acesso da população.
“Alcançar esse índice demonstra o compromisso da nossa gestão em fortalecer a Atenção Primária, que é a base do cuidado em saúde. Estamos investindo na ampliação do acesso, com unidades distribuídas em toda a cidade e atendimento estendido em pontos estratégicos, garantindo mais acolhimento, prevenção e cuidado para a população ferrazense”, afirmou o secretário.

A Atenção Primária à Saúde tem papel fundamental na prevenção de doenças, diagnóstico precoce e acompanhamento contínuo dos pacientes, contribuindo diretamente para a redução de agravos e melhoria da qualidade de vida da população.

A Prefeitura de Ferraz de Vasconcelos segue investindo na qualificação dos serviços de saúde, fortalecendo o atendimento humanizado e ampliando o acesso dos moradores aos serviços públicos de saúde.

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