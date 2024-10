Câmara de Ferraz de Vasconcelos tem 47,05% de renovação de vereadores

A Câmara de Ferraz de Vasconcelos contará com oito novos vereadores eleitos a partir de 2025, resultando em uma renovação de 47,05% dos representantes.

Das 17 cadeiras na Casa de Leis, mais da metade, ou seja, nove vereadores foram reeleitos. São eles: Cláudio Ramos (PT), Cláudio Squizato (PV), David Junior (PP), Eliel Fox (Republicanos), Juca do São Judas (MDB), Neto do Cambiri (PSD), Nicolas (PODE), Mineiro (MDB) e Osni Pasquarelli (PSD). Os demais oito vereadores eleitos são novos.

O destaque entre os candidatos reeleitos foi Mineiro (MDB), que garantiu sua reeleição com 2.846 votos.

Em ordem, os candidatos a vereador eleitos foram : Mineiro (MDB) com 2.846 votos;

Ewerton Inha (PODE) registrou 2.552 votos; na terceira posição vem Nicolas (PODE) com 2.552 votos.

Em quarto lugar vem Luiz Tenorio (PODE) que contabilizou 2.412 votos; Diego de Souza (PL) obteve 2.277 votos; Renatinho se Ligue (PL) registrou 2.124 votos.

Em sétima posição vem Eliel Fox (Republicanos), reeleito com 2.035 votos. Cláudio Squizato (PV) contabilizou 1.936 votos; Teteco Alexandro (MDB) computou 1.894 votos.

Em décimo lugar o reeleito Cláudio Ramos (PT) com 1.813 votos; Osni Pasquarelli Ni (PSD) obteve 1.789 votos; Juca do São Judas (MDB) registou 1.686 votos; Neto do Cambiri (PSD) chegou a 1.651 votos; Neno (União Brasil) teve 1.573 votos; Ratinho (PODE) ficou com 1.492 votos; David Júnior (PP) teve 1.457 votos e por último a Professora Selma (Republicanos) com 1.189 votos.