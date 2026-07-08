Festa Julina em Ferraz leva forró, sertanejo e comidas típicas ao Centro de Convenções

Quem aí não gosta de um arroz doce fresquinho para aquecer neste frio? Essa e muitas outras comidas típicas estarão disponíveis na 1ª Festa Julina de Ferraz de Vasconcelos, realizada pela Secretaria de Cultura nos dias 17 e 18 de julho na Praça dos Trabalhadores (Centro de Convenções).

O evento contará com apresentações musicais. No dia 17, o show ficará com o arrocha de Lucas Miranda e o sertanejo de Carlos Gabriel. Já no dia 18, o forró toma conta da festa com a banda Forró Matutos e a energia eclética do Mário Morgon.

A criançada não ficará de fora, o festejo contará com touro mecânico e brinquedos infláveis para a diversão da galera.

Além disso, as tendas de comidas típicas com: arroz doce, pastel, paçoca, cachorro-quente e pão com carne maluca, trarão uma gastronomia comum nesta época do ano.

A secretária de Cultura, Ana Rosa Augusto, convida a todos para este momento especial de alegria e comemoração: "Essa é a nossa primeira festa junina e estamos com altas expectativas. O nosso maior desejo é a participação da população para celebrarmos juntos esse período do ano que passa tão rápido", pontuou.