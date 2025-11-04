Caminho da Capacitação leva oficina de Produção 3D à Praça da Cidadania de Mogi

O Caminho da Capacitação, programa do Fundo Social de São Paulo voltado à formação profissional gratuita, chega à Praça da Cidadania de Mogi das Cruzes com uma nova oportunidade de aprendizado em tecnologia e inovação. Entre os dias 5 e 7 de novembro, será oferecida a oficina “Do desenho ao objeto: Produção 3D na prática”, voltada a quem deseja conhecer de forma rápida e acessível o universo da modelagem e impressão tridimensional.

Esta é uma versão compacta do programa, que já percorreu São José do Rio Preto e a Praça da Cidadania de São Bernardo do Campo, e agora chega a Mogi das Cruzes para atender a população local.

As atividades acontecem na Avenida Lourenço de Souza Franco, nº 1030, no bairro Jundiapeba, em uma carreta adaptada como sala de aula itinerante. As oficinas serão realizadas nos períodos da manhã e da tarde, têm duração de quatro horas e são destinadas a pessoas a partir de 16 anos, que recebem certificado de participação ao final. O conteúdo é ministrado por profissionais do Centro Paula Souza.

A iniciativa é resultado da parceria entre o Fundo Social de São Paulo e a Prefeitura de Mogi das Cruzes, por meio do programa Caminho da Capacitação, que percorre diversas regiões do Estado oferecendo cursos rápidos e gratuitos voltados à geração de renda, inclusão produtiva e desenvolvimento social da população.

As inscrições são gratuitas e permanecem abertas até o preenchimento das vagas, pelo formulário http://www.cursofussp.sp.gov.br.

Sobre o programa

Idealizado pelo Fundo Social de São Paulo, o Caminho da Capacitação integra o Superação SP, programa do Governo do Estado que tem como meta retirar mais de 100 mil famílias da linha da pobreza até 2026.

Com mais de 30 carretas itinerantes e cerca de 40 cursos gratuitos em diferentes áreas, o projeto oferece formação técnica certificada, promovendo transformação social por meio da educação profissional e do acesso ao conhecimento.

Mais informações sobre os cursos e o cronograma completo estão disponíveis em: http://www.caminhodacapacitacao.sp.gov.br .