Temperaturas da região devem subir gradualmente até o próximo domingo; quando ultrapassará os 20°C

Os próximos dias devem ser de baixas temperaturas no Alto Tietê, segundo a empresa de meteorologia Climatempo. Temperaturas devem ultrapassar os 20°C após o próximo domingo (28).
Para esta quarta-feira (24), Suzano contará com temperaturas baixas, com 13°C de mínima e 15°C de máxima, segundo o Climatempo. Também é esperado 29.6mm de chuva para o dia, sendo o dia mais chuvoso previsto para a semana. O dia mais quente da semana será o domingo (28), com máxima de 23°C e mínima de 14°C.
Ferraz de Vasconcelos, Mogi das Cruzes, Arujá e Poá seguirão com as previsões iguais, com 15°C de máxima e 13°C de mínima no dia. No fim de semana, é previsto 23°C de máxima e 14°C de mínima.
Santa Isabel, Guararema, Biritiba Mirim e Salesópolis serão as cidades com maior temperatura prevista para a semana. Nesta quarta-feira (24) é previsto 16°C de máxima e 14°C de mínima. Para o domingo, é previsto 23°C de máxima e 14°C de mínima.
Biritiba Mirim e Arujá serão os municípios com maior índice de chuva. É previsto 34.22mm de chuva para o dia de hoje em Biritiba Mirim. Já em Arujá, é previsto 33.4mm.