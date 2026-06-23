2ª Semana da Festa das Nações agita Arujá

A Praça do Coreto segue sendo o palco da comemoração dos 174 anos de Arujá, a Festa das Nações proporcionou uma 2ª semana de muita alegria e confraternização. O público cantou e dançou grandes sucessos, vivenciando momentos que marcaram a memória de todos.



CULTURA E HISTÓRIA



Este evento, que celebra a cultura e a história de Arujá, oferece uma programação multicultural e uma verdadeira experiência gastronômica com pratos típicos de diversas nações. É a oportunidade para toda a família arujaense e visitantes desfrutarem de entretenimento e experiências únicas.



FESTA CONTINUA ATÉ O DIA 28



A Festa das Nações continua até o dia 28 de junho, com barracas gastronômicas funcionando diariamente e atrações de quinta a domingo.