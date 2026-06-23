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Jornal Diário de Suzano - 23/06/2026
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Região

2ª Semana da Festa das Nações agita Arujá

Público cantou e dançou grandes sucessos, vivenciando momentos que marcaram a memória de todos

23 junho 2026 - 15h46Por De Arujá
Festa das Nações é realizada em Arujá e recebe grande públicoFesta das Nações é realizada em Arujá e recebe grande público - (Foto: Divulgação)

A Praça do Coreto segue sendo o palco da comemoração dos 174 anos de Arujá, a Festa das Nações proporcionou uma 2ª semana de muita alegria e confraternização. O público cantou e dançou grandes sucessos, vivenciando momentos que marcaram a memória de todos.


CULTURA E HISTÓRIA


Este evento, que celebra a cultura e a história de Arujá, oferece uma programação multicultural e uma verdadeira experiência gastronômica com pratos típicos de diversas nações. É a oportunidade para toda a família arujaense e visitantes desfrutarem de entretenimento e experiências únicas. 


FESTA CONTINUA ATÉ O DIA 28


A Festa das Nações continua até o dia 28 de junho, com barracas gastronômicas funcionando diariamente e atrações de quinta a domingo. 

 

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