Ferraz conta com 98 praças públicas distribuídas em diferentes regiões da cidade

Ferraz de Vasconcelos possui atualmente 98 praças públicas distribuídas entre a região central e diversos bairros do município. Os espaços desempenham papel importante na promoção do lazer, da convivência comunitária e da qualidade de vida da população, oferecendo áreas destinadas ao encontro, à recreação e à prática de atividades ao ar livre.



As praças estão localizadas em diferentes regiões, como Vila Jamil, Cidade Kemel, Vila Corrêa, Jardim Figueiredo, entre outros bairros, garantindo opções de lazer e convivência para moradores de diversas localidades da cidade.



De acordo com as características de cada espaço, os equipamentos disponíveis incluem bancos, áreas ajardinadas, arborização, mesas para jogos de dama e xadrez, playgrounds e estruturas da Academia da Terceira Idade (ATI), ampliando as oportunidades de entretenimento, socialização e incentivo à prática de atividades físicas para diferentes faixas etárias.



Com o objetivo de fortalecer a infraestrutura urbana e ampliar os espaços públicos de convivência, a administração municipal iniciou um levantamento técnico para identificar demandas e definir prioridades de investimento. O estudo servirá de base para a construção de novas praças e para a revitalização de áreas já existentes, com previsão de início das intervenções no segundo semestre deste ano.



Segundo o secretário de Planejamento Urbano, Derneval Jardim, a iniciativa busca garantir que os espaços públicos atendam cada vez melhor às necessidades da população. “As praças são importantes pontos de encontro e convivência social, além de contribuírem para o bem-estar e a qualidade de vida dos moradores. Estamos realizando os levantamentos necessários para ampliar e revitalizar esses espaços, proporcionando ambientes mais seguros, acessíveis e adequados para o lazer das famílias ferrazenses”, destacou.