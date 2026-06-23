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Jornal Diário de Suzano - 23/06/2026
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Região

Ferraz conta com 98 praças públicas distribuídas em diferentes regiões da cidade

Município realiza levantamento para construção de novos espaços e revitalização de áreas de lazer existentes

23 junho 2026 - 15h35Por De Ferraz
Os espaços desempenham papel importante na promoção do lazer, da convivência comunitária e da qualidade de vida da populaçãoOs espaços desempenham papel importante na promoção do lazer, da convivência comunitária e da qualidade de vida da população - (Foto: Arquivo / Secom FV)

Ferraz de Vasconcelos possui atualmente 98 praças públicas distribuídas entre a região central e diversos bairros do município. Os espaços desempenham papel importante na promoção do lazer, da convivência comunitária e da qualidade de vida da população, oferecendo áreas destinadas ao encontro, à recreação e à prática de atividades ao ar livre.

As praças estão localizadas em diferentes regiões, como Vila Jamil, Cidade Kemel, Vila Corrêa, Jardim Figueiredo, entre outros bairros, garantindo opções de lazer e convivência para moradores de diversas localidades da cidade.


De acordo com as características de cada espaço, os equipamentos disponíveis incluem bancos, áreas ajardinadas, arborização, mesas para jogos de dama e xadrez, playgrounds e estruturas da Academia da Terceira Idade (ATI), ampliando as oportunidades de entretenimento, socialização e incentivo à prática de atividades físicas para diferentes faixas etárias.


Com o objetivo de fortalecer a infraestrutura urbana e ampliar os espaços públicos de convivência, a administração municipal iniciou um levantamento técnico para identificar demandas e definir prioridades de investimento. O estudo servirá de base para a construção de novas praças e para a revitalização de áreas já existentes, com previsão de início das intervenções no segundo semestre deste ano.


Segundo o secretário de Planejamento Urbano, Derneval Jardim, a iniciativa busca garantir que os espaços públicos atendam cada vez melhor às necessidades da população. “As praças são importantes pontos de encontro e convivência social, além de contribuírem para o bem-estar e a qualidade de vida dos moradores. Estamos realizando os levantamentos necessários para ampliar e revitalizar esses espaços, proporcionando ambientes mais seguros, acessíveis e adequados para o lazer das famílias ferrazenses”, destacou.

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