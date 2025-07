Campanha orienta sobre transporte de volumes nas estações e trens

A CPTM lança uma campanha virtual nas redes sociais e coloca monitores das estações para orientar os passageiros sobre as dimensões máximas permitidas de pacotes e volumes para entrar nas estações e viajar nos trens da companhia desde terça-feira (1).

Algumas estações da CPTM estão localizadas próximas aos principais centros de compras da capital paulista e regiões importantes de comércio popular, levando milhares de pessoas diariamente a frequentar esses locais, principalmente em datas comemorativas e feriados.

Nesses períodos de festas e comemorações, é comum os passageiros embarcarem nas estações e trens carregados de muitos pacotes, sejam presentes, materiais escolares, objetos de decoração e até materiais para reforma.

Para embarcar com comodidade, conforto e segurança, existem regras específicas para carregar grandes volumes.

Por isso, a campanha reforça em vídeos as dimensões máximas de objetos permitidos para entrar nas estações. O pacote ou peça precisa ter o tamanho nas medidas de 1,5m de altura x 60cm de largura x 30cm de profundidade. O transporte de produtos acima das dimensões permitidas pode causar transtornos aos demais passageiros, além de comprometer a segurança. Por isso, qualquer objeto fora dos padrões não é permitido.

A regra vale para as 57 estações da companhia durante toda a operação comercial, seja em dias úteis, fins de semana ou feriado. A campanha estará no ar durante todo o mês de julho nos monitores de estações e entrará gradativamente nos monitores dos trens entre julho e agosto.

Além disso, a campanha ganhará espaço sempre próxima às datas que movimentem o comércio.

Sobre a CPTM

A Companhia Paulista de Trens Metropolitanos é uma operadora de transporte ferroviário de passageiros, com 1,6 milhão de passageiros transportados por dia útil. Diariamente, os trens percorrem cerca de 65 mil km, ou uma volta e meia em torno da Terra, em 1.868 viagens programadas. Juntas, as cinco linhas da CPTM somam 196 km de extensão, dos quais 95 km estão na capital paulista, que também conta com 26 estações do total de 57. A CPTM atende os moradores de 18 municípios, incluindo a capital.