Campanhas eleitorais a prefeito podem gerar até 6 mil empregos temporários

As campanhas eleitorais de candidatos a prefeito nas cidades do Alto Tietê podem abrir até 6 mil vagas temporárias no Alto Tietê.

O levantamento do DS leva em conta o limite de contratações de pessoas determinado pela Justiça Eleitoral.

Em Suzano, por exemplo, segundo o Tribunal Superior Eleitoral (TSE), um candidato a prefeito pode contratar 506 pessoas para suas campanhas. Nas demais cidades os números são os seguintes: Arujá (340), Biritiba (249), Ferraz (398), Guararema (265), Itaquá (530), Mogi das Cruzes (608), Poá (359), Salesópolis (147) e Santa Isabel (311).

O DS dividiu o número total (dez cidades) do limite de contratações por dez e multiplicou por 16 candidaturas - as que até agora tinham feito convenções.

Neste período de campanha, milhares de vagas de trabalhos temporários surgem nos comitês eleitorais de todo o País.

Os trabalhadores são contratados para distribuir adesivos para carros, impondo faixas e bandeiras dos candidatos, entregando panfletos e santinhos, atuando como "homens-placa" e realizando o trabalho de propaganda política.

Na grande maioria dos casos, o local de trabalho destas pessoas é à beira de ruas e esquinas.

Justiça Eleitoral

A Justiça Eleitoral estabelece regras para fixar limites quantitativos para a contratação direta ou terceirizada de pessoal para a prestação de serviços referentes a atividades de militância e mobilização de rua nas campanhas eleitorais.

Para a aferição dos limites, são consideradas e somadas as contratações realizadas pelo candidato titular ao cargo eletivo e as que eventualmente tenham sido realizadas pelos respectivos candidatos a vice e a suplente.

Em relação aos partidos políticos, o limite de contratação de pessoal estará limitado à soma dos quantitativos dos limites dos cargos eletivos em que o partido tenha candidato concorrendo à eleição.