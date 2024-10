Candidatos apresentam propostas para combater enchentes em Itaquá

O combate às enchentes foi um dos principais temas abordados durante as sabatinas do Diário de Suzano com os candidatos à Prefeitura de Itaquá.

A construção de pôlderes, um sistema de contenção que impede as águas de invadirem os bairros, e até mesmo piscinões foram as principais alternativas apresentadas pelos candidatos. As entrevistas com todos os postulantes estão disponíveis no portal e na página no Youtube do Diário de Suzano.

Armando da Farmácia

Primeiro a ser entrevistado, o ex-prefeito do município, Armando Farmácia (Solidariedade), propôs a criação de um piscinão em Itaquá. Para conseguir implantar o equipamento, o candidato citou a necessidade da ajuda do Governo de São Paulo.

Ele mencionou a Vila Sônia e o Jardim Fiorelo como bairros apropriados para receber o piscinão. “Fazendo esse piscinão vai melhorar a situação, mas para isso precisamos ter ajuda do Governo do Estado. Toda vez que chove, o povo perde tudo”, disse.

Adriana do Hospital

A pedetista propõe a instalação de dois pôlderes. Eles seriam instalados nos córregos Caputera e Três Pontes. O segundo, conforme disse a candidata, estaria com o Departamento de Águas e Energia Elétrica (Daee). “É uma conquista nossa, que está na gaveta, e poderia estar em andamento. Por isso a importância de ir ao Estado e enfatizar os problemas da cidade”, pontuou a pedetista.

“Quando fui vereadora, nos dois mandatos, busquei vários estudos junto ao Estado. Fui ao DAEE várias vezes. Um funcionário nosso, por causa de uma enchente, fez um estudo básico e levamos ao DAEE. E aí veio a questão do desassoreamento do Rio Tietê e dois projetos dos pôlderes”, explicou.

Delegado Eduardo Boigues

“É um grande desafio”. É desta forma que o prefeito, e candidato à reeleição, Delegado Eduardo Boigues classifica quando questionado sobre o combate às enchentes.

Em fevereiro do ano passado, Boigues percorreu o Rio Tietê, no trecho de Itaquá, para explicar os motivos das enchentes que atingiram o município na ocasião.

Ele citou a cobrança que fez ao Estado pela abertura de duas comportas da barragem da Penha, em São Paulo, fator que dificultava o escoamento da água do rio, e por ajuda no desassoreamento.

Agora, a luta é pela instalação de pôlderes na Vila Maria Augusta e na Vila Japão. “Custa R$ 150 milhões e o governador (Tarcísio de Freitas) ainda não bateu o martelo”, afirmou. “As comportas foram consertadas, o desassoreamento está sendo feito. Não tivemos problemas com alagamentos, mas é preciso que isso seja contínuo”.

Fabiano do PT

Último entrevistado, o petista pretende seguir o mesmo caminho e reforçar as cobranças ao Estado. Se eleito, Fabiano do PT propõe a construção de dois piscinões na cidade. Um no Jardim Joandra, com o objetivo de atender a demanda da região, e outro entre a Vila Sônia e o Jardim Fiorelo. “Vamos cobrar o governador para construir dois piscinões em Itaquá. Daremos conta quando o Tietê subir de nível”, destacou o petista.