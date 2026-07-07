Carreta da Dignidade inicia atendimentos e amplia o acesso aos serviços em Poá

A Prefeitura da Estância Hidromineral de Poá, por meio da Secretaria de Assistência e Desenvolvimento Social, iniciou nesta segunda-feira (06) mais uma importante ação voltada à proteção e à inclusão social no município. Instalada no Terminal Rodoviário Pedro Fava, no bairro Cidade Kemel, a Carreta da Dignidade oferece atendimento especializado, acolhimento e acesso a diversos serviços para pessoas em situação de rua e em extrema vulnerabilidade social. A ação segue até o dia 20 de julho.

Realizada em parceria com o Grupo E Social, a iniciativa fortalece a rede municipal de proteção social ao ampliar o acesso da população aos serviços públicos por meio de um atendimento itinerante, descentralizado e mais próximo de quem mais precisa.

A escolha da Cidade Kemel para receber a ação integra a estratégia da administração municipal de ampliar os serviços socioassistenciais com o objetivo de atender regiões mais afastadas e de maior demanda. Localizado na divisa com os municípios de Ferraz de Vasconcelos, Itaquaquecetuba e a capital paulista, o bairro registra intenso fluxo de pessoas e concentra características que tornam ainda mais importante a oferta de serviços de forma acessível, facilitando o atendimento à população em situação de maior vulnerabilidade.

A Carreta da Dignidade é um projeto social itinerante voltado ao atendimento de pessoas em situação de vulnerabilidade social e funciona por demanda espontânea. Entre os serviços disponibilizados estão banhos quentes, distribuição de kits de higiene pessoal, acolhimento, orientação social e oportunidades de qualificação profissional, promovendo autonomia, fortalecimento dos vínculos sociais e inclusão cidadã.

Saúde

A iniciativa também conta com atuação integrada da Secretaria Municipal de Saúde, que disponibiliza no local testes rápidos para Infecções Sexualmente Transmissíveis (ISTs) e tuberculose, conscientização e disponibilização de implantes contraceptivos (Implanon), realização de curativos e encaminhamentos ao Centro de Atenção Psicossocial (CAPS) para acompanhamento e tratamento relacionados ao uso de álcool e outras drogas.

"O trabalho social precisa chegar até quem mais necessita e, muitas vezes, essas pessoas não conseguem acessar os equipamentos públicos de forma convencional. A Carreta da Dignidade representa exatamente esse movimento de aproximação, acolhimento e cuidado, levando serviços essenciais diretamente à população em situação de rua e extrema vulnerabilidade. Nossa missão é garantir dignidade, proteção e oportunidades de reconstrução de vidas", destacou o secretário de Assistência e Desenvolvimento Social, Wellington Alves Teixeira.

Ao destacar o compromisso da administração municipal com a inclusão social e a proteção das pessoas em situação de vulnerabilidade, o prefeito Saulo Souza ressaltou a importância da iniciativa para o fortalecimento da rede de assistência do município. "Cuidar das pessoas é a principal missão da nossa gestão. Após a realização do nosso Mega Bazar Social, que levou acolhimento para milhares de família com a doação de roupas, calçados e cobertores, a chegada da Carreta da Dignidade representa mais um passo importante na construção de uma cidade mais humana, acolhedora e comprometida com aqueles que mais precisam do

Poder Público. Estamos fortalecendo nossa rede de proteção social e levando dignidade, atendimento e esperança para quem enfrenta situações de extrema vulnerabilidade, principalmente neste período de inverno", afirmou o prefeito.

Cuidado contínuo

A Prefeitura de Poá já mantém uma estrutura permanente de acolhimento institucional para pessoas em situação de rua, localizada na Rua Vicente Guida, nº 153, na região central da cidade. No espaço, os acolhidos recebem atendimento humanizado, cinco refeições diárias, dormitório, banho, produtos de higiene pessoal e doação de roupas, garantindo proteção social e condições dignas de atendimento.