Marcha Para Jesus reúne fiéis neste sábado em Ferraz

Ferraz de Vasconcelos receberá mais uma edição da tradicional Marcha para Jesus, neste sábado (11), com diversas atrações musicais e momentos de oração e devoção. O evento é uma parceria da Prefeitura com o Conselho de Pastores Evangélicos e Ministros de Ferraz de Vasconcelos (Copemfv).

A concentração terá início no Parque Municipal Nosso Recanto, às 14h, com os fiéis seguindo em direção à rua Lourenço Paganucci até a estação de trem, com a retomada pela rua Santos Dumont em direção ao viaduto Ayrton Senna, descendo pela Jiacomo Zancheta até a Avenida Brasil para chegar ao local final do encontro na Praça dos Trabalhadores (Centro de Convenções).

Entre as atrações musicais que estarão presentes no evento estão: Coral Adoração Plena; grupo de samba gospel "Sobre a Cruz"; Fábio Oliveira e Banda e o grupo musical "À Mesa". Além da ministração da Palavra, muitas outras bandas convidadas.

Para garantir o acesso para que pessoas idosas ou com qualquer tipo de dificuldade de locomoção participem do evento, a Prefeitura disponibilizará dois ônibus que irão acompanhá-los ao longo da caminhada.

O evento tem como propósito promover um momento de fé, unidade e oração, buscando abençoar a cidade e todos os seus moradores.