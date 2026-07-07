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Jornal Diário de Suzano - 07/07/2026
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Cultura

Marcha Para Jesus reúne fiéis neste sábado em Ferraz

Evento já acontece há 24 anos na cidade movimenta diversas lideranças evangélicas

07 julho 2026 - 15h15Por De Ferraz
Evento já acontece há 24 anos na cidade movimenta diversas lideranças evangélicasEvento já acontece há 24 anos na cidade movimenta diversas lideranças evangélicas - (Foto: Arquivo/SecomFV)

Ferraz de Vasconcelos receberá mais uma edição da tradicional Marcha para Jesus, neste sábado (11), com diversas atrações musicais e momentos de oração e devoção. O evento é uma parceria da Prefeitura com o Conselho de Pastores Evangélicos e Ministros de Ferraz de Vasconcelos (Copemfv).

 

A concentração terá início no Parque Municipal Nosso Recanto, às 14h, com os fiéis seguindo em direção à rua Lourenço Paganucci até a estação de trem, com a retomada pela rua Santos Dumont em direção ao viaduto Ayrton Senna, descendo pela Jiacomo Zancheta até a Avenida Brasil para chegar ao local final do encontro na Praça dos Trabalhadores (Centro de Convenções). 

 

Entre as atrações musicais que estarão presentes no evento estão: Coral Adoração Plena; grupo de samba gospel "Sobre a Cruz"; Fábio Oliveira e Banda e o grupo musical "À Mesa". Além da ministração da Palavra, muitas outras bandas convidadas. 

Para garantir o acesso para que pessoas idosas ou com qualquer tipo de dificuldade de locomoção participem do evento, a Prefeitura disponibilizará dois ônibus que irão acompanhá-los ao longo da caminhada. 

 

O evento tem como propósito promover um momento de fé, unidade e oração, buscando abençoar a cidade e todos os seus moradores.

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